Pai de Zambelli acompanha audiência da filha na Itália: 'Ela está frágil'

João Hélio Salgado, 77 anos, chegou à sede da Corte de Apelação de Roma por volta das 10h20 (horário local), onde a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) enfrenta a audiência de custódia cautelar, após sua prisão na capital italiana.

Zambelli chegou escoltada e entrou na sala por uma entrada reservada, longe dos olhos dos jornalistas brasileiros e italianos que estavam no corredor aguardando a audiência.

O pai da deputada não teve autorização para entrar na sala da 4ª Seção Penal, onde o juiz Aldo Morgigni conduz a sessão. Ele contou que está esperando para ver se consegue ver e abraçar a filha na saída do interrogatório.

Salgado está em Roma há três dias e diz que só pretende voltar ao Brasil quando o marido de Zambelli, o coronel Aginaldo Oliveira, retornar à capital italiana.

Visivelmente preocupado, mencionou que a filha sofre de "várias doenças", mas não soube especificar quais.

Ela está frágil, com problemas de saúde, sim. Mas não sei dizer quais exatamente.

Segundo ele, Zambelli está sem medicamento na penitenciária.

O pai reconhece que a filha demorou a se apresentar à Justiça, mesmo após a expedição do mandado pela Interpol. "Ela deveria ter se entregado logo, para resolver isso tudo. Faltou orientação. Ela não sabia exatamente o que fazer", diz. Questionado se a deputada chegou a cogitar se apresentar às autoridades italianas espontaneamente, respondeu: "Ela pensou, mas não fez."

Pai já estava em Roma quando ela foi presa

A presença de Salgado em Roma levantou especulações sobre a prisão da deputada. Segundo versões que circulam nos bastidores do caso, a polícia italiana teria localizado Zambelli ao identificar o pai nas redondezas do bairro Aurélio, onde ela estava escondida. Ele nega. "Mentira. Isso é invenção. Eu desci do apartamento duas vezes para ir ao supermercado. Só isso. Nunca fui parado nem seguido. Estava lá o tempo todo", afirmou.

A parlamentar foi presa no apartamento de uma empresária brasileira, localizado em uma área de classe média alta na zona oeste de Roma, onde vivia discretamente havia algumas semanas. Segundo Salgado, a filha pretende retornar para o mesmo endereço caso obtenha liberdade provisória. "Ela vai voltar para o apartamento. É onde está ficando, justo."

Apesar da tensão em torno do processo de extradição, Salgado adota um tom resignado. "Coisas da vida. Ela tem que passar por isso. Se não fosse a Carla Zambelli, não estaria nessa situação. Mas agora é enfrentar", declarou.

Questionado se acredita que a filha seja alvo de perseguição política no Brasil, respondeu: "Como dizer que não? Ela é deputada, teve 1 milhão de votos. Tem muita coisa por trás disso."

Sobre a condenação da deputada no caso do hacker Walter Delgatti Neto — que levou à expedição do mandado de prisão internacional —, Salgado minimiza: "Quantas provas você quer que fabriquem contra uma pessoa? Prova a gente cria. Eu não disse que foram plantadas, mas é isso. Ela teve que crescer rápido demais. Isso tudo podia ter se resolvido diferente."

O pai ainda não visitou a filha na penitenciária feminina de Rebibbia, onde ela está detida desde sua prisão.

"Ainda não fui. Mas se ela voltar para lá depois da audiência, aí sim, eu vou visitá-la."

No encerramento da breve conversa, perguntado sobre a expectativa para a audiência, limitou-se a dizer: "Só Deus sabe. A gente espera que ela possa sair. Quero levá-la de volta para casa."