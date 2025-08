Jornalista da Record teve celulite facial, que pode ser grave; veja sinais

Adriana Perroni, apresentadora da Record, contou que foi diagnosticada com celulite facial e ficou internada para tratamento. A doença é uma infecção bacteriana grave, que pode causar complicações como meningite e até cegueira se não for tratada rapidamente.

O que é celulite facial?

Infecção bacteriana que atinge camadas profundas da pele. As bactérias mais comuns envolvidas são Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes.

Doença pode surgir após ferimentos pequenos, espinhas ou picadas. Esses traumas abrem caminho para a entrada das bactérias.

Não tem relação com a celulite estética. Apesar do nome, trata-se de uma condição infecciosa e potencialmente grave.

Afeta principalmente a face, mas pode ocorrer em outras partes do corpo. Pernas, braços, genitais e região perineal também podem ser atingidos.

No rosto, o risco de complicações é maior. A infecção pode alcançar os olhos e o cérebro, causando trombose, meningite e até perda da visão.

Vermelhidão e inchaço na face são sintomas. Além disso, há dor intensa e aumento da temperatura no local; rigidez na área afetada da pele; ardência e, em alguns casos, coceira; bordas da inflamação pouco definidas.

Prevenção e tratamento

Tratamento é feito com antibióticos. Eles podem ser administrados por via oral, intramuscular ou intravenosa.

Casos graves exigem internação. É o caso de Adriana Perroni, que precisou ser acompanhada no hospital para evitar a progressão da infecção.

Escolha do antibiótico depende da origem da infecção. O médico avalia se a entrada foi por mordida, picada, água contaminada ou outra causa.

Melhora costuma ocorrer em até duas semanas. Quando tratada logo no início, a infecção tem boa resposta ao tratamento.

Pequenos cuidados diários podem evitar a infecção. Evite espremer espinhas; higienize feridas e arranhões com sabão e água; mantenha a higiene bucal em dia (infecções dentárias também podem levar à celulite facial); não coce picadas de inseto; procure atendimento médico ao notar inchaço e dor facial —o diagnóstico precoce evita complicações.

O que aconteceu

Adriana publicou um vídeo em suas redes sociais alertando para a doença. "Há algumas semanas, senti um caroço perto do olho esquerdo, mas não dei bola. Dias depois, ele começou a se espalhar, a região começou a inchar e antibióticos não resolveram."

A jornalista contou que descobriu a celulite facial e foi internada. "Celulite? No rosto? Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial, até que precisei ser internada por causa dela. Foram dias difíceis, com antibiótico, homecare e um susto que me tirou do ar por duas semanas. Mas também foi um tempo de aprendizado e cuidado."

Adriana alertou os seguidores. "O corpo dá sinais e quando a gente não escuta, ele grita. Fica o alerta. Se notar um inchaço diferente ou algo que fuja do comum, procure um médico."