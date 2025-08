Indústria opera 15,1% abaixo do nível recorde e 2% acima do pré-pandemia, mostra IBGE

Em junho a indústria brasileira operava 15,1% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 1º de agosto.

Em relação ao nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, a produção industrial opera 2% acima.

Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou que a produção industrial cresceu 0,1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. Em relação a junho de 2024, a produção recuou 1,3%.

No acumulado do ano, a indústria subiu 1,2%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 2,4%. Já o índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou queda de 0,4% em junho, de acordo com o IBGE.

Revisões

O IBGE ainda revisou o resultado da produção industrial na margem de todos os meses no ano até aqui.

O desempenho de maio passou de queda de 0,5% para recuo de 0,6% e o de abril saiu de queda de 0,2% para contração de 0,6%.

Houve, por outro lado, revisão altista no desempenho de março (1,2% para 1,6%).

Já os desempenhos do setor em fevereiro (0,1% para 0%) e janeiro (0,2% para 0,1%) também foram revistos para baixo.