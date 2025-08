Índices acionários da China têm maiores perdas semanais desde abril com dados fracos e tarifas

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong ampliaram suas quedas nesta sexta-feira, registrando suas perdas semanais mais acentuadas desde abril, pressionados por dados econômicos domésticos fracos e preocupações com o comércio global após as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No fechamento, o índice SSEC caiu 0,37%, enquanto o índice CSI300 perdeu 0,51%.

Na semana, o SSEC caiu 0,94% e o CSI300 recuou 1,75%. Ambos os índices registraram suas primeiras perdas semanais em seis semanas, e tiveram a maior queda desde o início de abril, quando Trump apresentou suas tarifas recíprocas.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,07%. Na semana, o índice de referência recuou 3,47%, registrando a primeira perda semanal em um mês e a maior queda desde o início de abril.

Trump impôs tarifas pesadas sobre as exportações de dezenas de parceiros comerciais, levando adiante seus planos de reordenar a economia global antes do prazo final para acordos comerciais nesta sexta-feira.

"Os acordos dos EUA com outras economias também afetarão as perspectivas comerciais da China", disseram economistas da ANZ em uma nota nesta sexta-feira.

"Se os EUA aplicarem integralmente cerca de 20% de tarifas e 40% de tarifas de transbordo sobre a Asean, que respondeu por 17,8% das exportações da China no primeiro semestre deste ano, a atividade da cadeia de oferta na região será prejudicada."

Enquanto isso, os EUA acreditam que têm as bases de um acordo comercial com a China, mas "não está 100% concluído", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na quinta-feira.

A atividade industrial da China contraiu em julho, segundo pesquisas oficiais e privadas, sugerindo que a economia perdeu o ímpeto após um crescimento robusto na primeira metade do ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,66%, a 40.799 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,07%, a 24.507 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,37%, a 3.559 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,51%, a 4.054 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 3,88%, a 3.119 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,46%, a 23.434 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,48%, a 4.153 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,92%, a 8.662 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)