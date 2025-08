Índia está engajada em novas negociações comerciais com EUA, diz fonte do governo indiano

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia está engajada em negociações comerciais com os Estados Unidos, disse uma fonte do governo indiano com conhecimento das discussões nesta sexta-feira, um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto impondo uma tarifa de 25% sobre as exportações de Nova Délhi.

Trump estabeleceu tarifas de importação muito altas sobre dezenas de parceiros comerciais, incluindo uma tarifa de 35% sobre muitos produtos do Canadá, 50% para o Brasil, 20% para Taiwan e 39% para a Suíça, de acordo com um decreto presidencial.

Espera-se que uma delegação dos EUA visite Nova Délhi no final deste mês, disse a fonte do governo.

"Continuamos focados na agenda substantiva com a qual nossos dois países se comprometeram e estamos confiantes de que o relacionamento continuará a avançar", disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia em um comunicado nesta sexta-feira.

As negociações comerciais entre Washington e Nova Délhi têm sido prejudicadas por questões que incluem o acesso ao setor altamente protegido de agricultura e laticínios da Índia.

Cerca de US$40 bilhões em exportações da nação do sul da Ásia -- a quinta maior economia do mundo -- poderiam ser afetados pela salva de tarifas de Trump, de acordo com a fonte.

Sem um acordo, a tarifa seleciona a Índia para condições comerciais mais severas do que seus principais pares, potencialmente prejudicando a economia de um parceiro estratégico dos EUA na Ásia, que é visto como um contrapeso à influência da China.

A fonte disse que não há como comprometer os setores agrícola e de laticínios da Índia, especialmente não permitindo a importação de produtos lácteos devido à oposição de base religiosa à alimentação animal nesses produtos.

Na quarta-feira, Trump também ameaçou impor penalidades adicionais à Índia por suas negociações comerciais com a Rússia e por ser membro do grupo Brics. Ainda não há clareza sobre a penalidade. Trump acusa o Brics de seguir "políticas antiamericanas".

As diferenças entre os EUA e a Índia não podem ser resolvidas da noite para o dia para se chegar a um acordo comercial, disse uma autoridade graduada dos EUA na quinta-feira.

Os EUA têm um déficit comercial de US$46 bilhões com a Índia.