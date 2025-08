Idosa morre em incêndio na maior favela sobre palafitas do país

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

Uma idosa, de 64 anos, morreu no incêndio que atingiu a Comunidade São Sebastião, em Santos, litoral de São Paulo. Ela chegou a ser resgatada de casa pelos bombeiros, mas decidiu voltar para pegar seus pertences, mesmo com o fogo já se espalhando.

O que aconteceu

O incêndio começou, nesta sexta-feira (1), por volta das 7h40. O fogo se espalhou rapidamente pela comunidade, que faz parte do complexo do Dique da Vila Gilda, a maior favela sobre palafitas do Brasil. A Defesa Civil contabilizou mais de 100 moradias incendiadas.

As palafitas são feitas de estacas de madeira e são utilizadas para sustentar moradias construídas sobre a água.

A situação foi controlada por volta das 9h30 pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de 46 agentes e 15 viaturas. No momento, é feito um trabalho de rescaldo no local para garantir que o incêndio não recomece.

O prefeito de Santos, Rogério Santos, informou que a cidade já iniciou o cadastramento das famílias que perderam suas moradias no incêndio. A ideia é providenciar um abrigo temporário para essas pessoas.

"Também (vamos) priorizar as pessoas em termos de abrigamento, vendo a disponibilidade de escolas para abrigo. Para as pessoas que não têm familiares e queiram ir para o abrigo", declarou o prefeito.