Ibovespa recua com pressão de BB e Petrobras em meio a balanços e dados de emprego dos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, pressionado particularmente pelo recuo de Banco do Brasil e Petrobras, com agentes financeiros também repercutindo resultados de empresas como Vale, Gerdau, CSN e Marcopolo, além de dados de emprego dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,53%, a 132.367,53 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.236,92 pontos na máxima e 132.140,3 pontos na mínima do dia. Na semana, acumulou uma perda também de 0,53%.

O volume financeiro na sessão somava R$19,9 bilhões antes dos ajustes finais.