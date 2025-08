Tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenar pornografia infantil no DF

Do UOL, em São Paulo

Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, foi preso hoje por armazenar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. As informações são da Polícia Civil de Goiás.

O que aconteceu

Gilberto, de 52 anos, foi preso em flagrante na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça goiana. A medida é parte de uma investigação sobre armazenamento de material de exploração sexual infantojuvenil na internet, segundo a Polícia Civil de Goiás. A ação teve apoio da Polícia Civil do DF.

Centenas de arquivos digitais de abuso sexual infantil foram compartilhados na internet, segundo a investigação. As autoridades disseram que o mandado foi aceito pela Justiça por causa da "robustez dos elementos colhidos" na apuração. Também foi aprovada a quebra telemática de aparelhos eletrônicos para auxiliar no aprofundamento das investigações.

Policiais civis encontraram no celular de Gilberto diversas fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Os arquivos estavam armazenados na memória do dispositivo do homem, que é surdo.

Celular de Gilberto foi apreendido e passará por análise pericial para subsidiar a investigação, segundo as autoridades. Não foi informado se outros equipamentos eletrônicos do homem foram apreendidos.

A audiência de custódia de Gilberto está prevista para ocorrer na manhã de sábado (2), apurou o UOL. Na ocasião, o judiciário analisará a legalidade da prisão e decidirá se ele seguirá preso. A pena pelo armazenamento de conteúdos pornográficos envolvendo criança e adolescente é de um a quatro anos de reclusão e multa.

O que diz a defesa

Advogado confirmou a prisão do cliente, mas diz que ainda não acessou o inquérito policial, nem o conteúdo apreendido. "Qualquer manifestação conclusiva será feita em momento oportuno, com base na análise técnica e responsável dos elementos constantes dos autos", informou Samuel Magalhães à reportagem.

A reportagem também tenta contato com a assessoria da ex-primeira-dama. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir ao local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições para quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.