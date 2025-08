Haddad vê como positiva abertura de Trump a ligação com Lula e diz que falará com Bessent

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre estar aberto a conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva são positivos, acrescentando que falará por ligação com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na próxima semana.

"Eu acho ótimo e a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira também. O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também", disse Haddad em entrevista a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília.

(Por Victor Borges)