Haddad diz que socorro a setores afetados por tarifas não ficará fora da meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 1º, que o pacote de ajuda do governo federal aos setores brasileiros afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos não será contabilizado fora da meta fiscal.

"Na nossa proposta que está sendo encaminhada não vai existir isso. Embora tenha havido da parte do Tribunal de Contas da União a compreensão de que se fosse necessário (ajuda poderia ocorrer fora da meta), mas não é a nossa demanda inicial", disse Haddad a jornalistas ao chegar à sede da pasta nesta manhã.

"Entendemos que conseguimos operar dentro do marco fiscal sem nenhum tipo de alteração", completou.

A perspectiva de o socorro aos setores ser custeado com recursos contabilizados fora da meta fiscal foi apresentada publicamente na quinta-feira, 31, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, durante o programa "Mais Você", da TV Globo.

Segundo Alckmin, o plano de contingência que será anunciado pelo governo federal poderá contar com eventual crédito adicional para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. "Não queremos déficit nenhum. Queremos o menor impacto possível. Pode excluir do resultado primário, como foi no Rio Grande do Sul, que teve um fato superveniente", comparou o vice.