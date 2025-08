Ghislaine Maxwell é transferida de prisão da Flórida para instalação de segurança mais baixa

Por Andrew Goudsward e Luc Cohen

(Reuters) - Ghislaine Maxwell foi transferida de uma prisão da Flórida para uma instalação de baixa segurança no Texas para continuar cumprindo sua sentença de 20 anos por ajudar o financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de meninas menores de idade, informou o Departamento de Prisões (BOP, na sigla em inglês) dos EUA nesta sexta-feira.

A mudança de Maxwell da FCI Tallahassee, uma prisão de baixa segurança, para o Federal Prison Camp em Bryan, Texas, ocorre uma semana após ela se reunir com o procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, que disse tê-la procurado para conversar sobre qualquer outra pessoa que pudesse estar envolvida nos crimes de Epstein.

O advogado de Maxwell, David Markus, confirmou que ela foi transferida, mas disse que não tinha nenhum outro comentário a fazer. Os porta-vozes do Departamento de Justiça não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O BOP classifica campos de prisioneiros como o de Bryan como instituições de segurança mínima, o mais baixo dos cinco níveis de segurança no sistema federal. Essas instalações têm cercas de perímetro limitadas ou inexistentes. As instalações de baixa segurança, como a FCI Tallahassee, têm perímetros com cercas duplas e proporções mais altas de funcionários por detento, de acordo com o bureau.

Ao ser questionado sobre o motivo da transferência de Maxwell, o porta-voz do BOP, Donald Murphy, disse que não poderia comentar os detalhes da designação de qualquer indivíduo encarcerado na prisão, mas que o BOP determina para onde os presos são enviados com base em fatores que incluem "o nível de segurança e supervisão que o preso requer".

O encontro de Blanche com Maxwell ocorreu em um momento em que o presidente Donald Trump enfrenta pressão tanto de sua base de apoiadores conservadores quanto dos democratas do Congresso para divulgar mais informações das investigações do Departamento de Justiça sobre Maxwell e Epstein.

O Departamento busca aprovação judicial para divulgar as transcrições dos depoimentos dos policiais perante os grandes júris que indiciaram Maxwell e Epstein. Essas transcrições geralmente são mantidas em segredo. Dois juízes federais em Manhattan estão avaliando os pedidos do governo.

Epstein morreu por suicídio em uma cela da prisão de Manhattan em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele havia se declarado inocente.

Nem Markus nem Blanche forneceram relatos detalhados do que discutiram. Markus disse que Maxwell gostaria de receber alívio de Trump, que disse não ter pensado em perdoá-la.

Maxwell foi considerada culpada em um julgamento de 2021 por recrutar e preparar meninas para serem abusadas por Epstein. Ela se declarou inocente e pede à Suprema Corte dos EUA que anule sua condenação.

(Reportagem de Andrew Goudsward, em Washington, e Luc Cohen, em Nova York)