Gastos com construção nos EUA ampliam queda em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos caíram ainda mais em junho, em meio a um declínio acentuado nos gastos com projetos de moradias unifamiliares devido às taxas de hipoteca mais altas e ao aumento dos estoques.

O Departamento de Comércio informou nesta sexta-feira que os gastos com construção caíram 0,4% em junho, após uma queda revisada de 0,4% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam estabilidade no mês, após recuo de 0,3% relatado anteriormente em maio.

Na comparação anual, os gastos caíram 2,9% em junho.

Os gastos com projetos de construção privada caíram 0,5%. O investimento em construção residencial diminuiu 0,7%, com os gastos em novos projetos de moradias unifamiliares caindo 1,8%.

Dados do governo desta semana mostraram que o investimento residencial contraiu no segundo trimestre no ritmo mais rápido desde o quarto trimestre de 2022.

As taxas hipotecárias permaneceram elevadas, pois as tarifas sobre produtos importados aumentaram a incerteza econômica, levando o Federal Reserve a pausar seu ciclo de redução da taxa de juros. O estoque de novas moradias está em níveis vistos pela última vez no final de 2007.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares permaneceram inalterados em junho. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, caiu 0,3%.

