'Pseudopatriotas', 'gente da laia deles': as frases dos ministros do STF

A primeira sessão do STF desde que os Estados Unidos anunciaram sanção ao ministro Alexandre de Moraes foi marcada por discursos em defesa da soberania do Brasil e da democracia.

Veja as principais frases

Covarde, porque esses brasileiros pseudopatriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Acham que estão lidando com pessoas da laia deles acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão, estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros.

Moraes

Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Também fazem isso diariamente nas redes sociais ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades os familiares das autoridades. Essas condutas dessa organização criminosa caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil.

Moraes

Essa geração de pressão política e social contra os poderes Judiciário e Legislativo tem, claramente, a finalidade ilícita de fortalecer interesses pessoais. E digo, coação contra o Poder Legislativo também. Pasmem um dos brasileiros investigado e foragido, recentemente, nessa semana dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ou votam anistia, ou as tarifas vão continuar.

Moraes

Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional, e como toda fé, sinceramente cultivada, não pode ser negociada.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele às apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com o passado, que nem vai tão longe, cabe registrar aqui.

Ministro Barroso

Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática. Sem nenhum abalo às instituições.

Ministro Barroso

Não é segredo a ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota política do seu grupo nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que na linha de frente do entreguismo fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro ato de lesa-pátria.

Gilmar Mendes, ministro do STF, sem citar Eduardo Bolsonaro

As censuras que têm sido dirigidas ao Ministro Alexandre, na sua grande maioria, partem de radicais que buscam interditar o funcionamento do Judiciário e, com isso, manietar as instituições fundamentais de uma democracia liberal.

Gilmar Mendes