França inicia lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza

PARIS (Reuters) - A França iniciou nesta sexta-feira o lançamento aéreo de 40 toneladas de ajuda humanitária em Gaza, enquanto pedia a Israel que permita o acesso total à área que, segundo ela, está à beira da fome.

"Diante da absoluta urgência, acabamos de realizar uma operação de lançamento aéreo de alimentos em Gaza. Obrigado aos nossos parceiros jordanianos, emiradenses e alemães por seu apoio e ao nosso pessoal militar por seu compromisso", escreveu o presidente Emmanuel Macron na plataforma de mídia social X.

"Lançamentos aéreos não são suficientes. Israel precisa abrir o acesso humanitário total para abordar o risco de fome", acrescentou.

No início do dia, o ministro das Relações Exteriores, Jean-Noel Barrot, havia dito à emissora franceinfo que a França estava enviando quatro voos com 10 toneladas de ajuda humanitária cada para Gaza a partir da Jordânia.

Um monitor global da fome disse na terça-feira que um cenário de fome estava se desenrolando na Faixa de Gaza, com a desnutrição aumentando, crianças com menos de cinco anos morrendo de causas relacionadas à fome e acesso humanitário severamente restrito.

A França participou seis vezes da ponte aérea humanitária europeia criada em meados de outubro de 2023 pela União Europeia para a Jordânia e o Egito para entregar ajuda humanitária a Gaza, disse o gabinete de Macron.

A ponte aérea europeia permitiu a organização de mais de 60 voos transportando mais de 3.350 toneladas de carga humanitária, com a maior parte das doações em espécie transitando pelo Egito e pela Jordânia, de acordo com o gabinete de Macron.

Parte dessa ajuda ainda não entrou em Gaza devido à falta de autorização das autoridades israelenses, informou o gabinete do presidente.

