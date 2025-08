Farinha de beterraba faz bem para o coração e imunidade; veja benefícios

A farinha de beterraba é produzida pela desidratação e moagem desta raiz e mantém grande parte dos compostos bioativos do vegetal fresco.

Possui um sabor com toque adocicado e terroso característico, que combina tanto com receitas doces quanto salgadas.

Entre seus principais nutrientes, destacam-se os nitratos inorgânicos, antioxidantes, fibras, vitaminas C, B9 e minerais (como potássio, magnésio e zinco). A seguir, veja os benefícios da farinha de beterraba para a saúde.

1. Contribui com a saúde cardiovascular

O nitrato presente na farinha de beterraba estimula a produção de óxido nítrico. Essa substância dilata os vasos sanguíneos, reduz a resistência à passagem do sangue e contribui para o bom funcionamento das artérias. Portanto, ajuda a controlar a pressão arterial, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares.

2. Reforça a imunidade

A farinha de beterraba melhora a imunidade porque seus compostos antioxidantes, como as betalaínas e a vitamina C, ajudam a proteger as células do sistema imunológico contra os danos causados pelos radicais livres. Dessa forma, o consumo regular mantém o funcionamento adequado das defesas do organismo, tornando-o mais resistente a infecções e inflamações.

3. É fonte de fibras

O alimento funcional contém fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a controlar os níveis de açúcar e gordura no sangue e também melhoram o funcionamento do intestino.

4. Reduz inflamações

A farinha de beterraba contém betalaínas e compostos fenólicos que possuem ação anti-inflamatória. Por isso, contribui para a diminuição dos processos inflamatórios no organismo.

5. Aumenta a disposição

O nitrato presente na farinha de beterraba melhora a eficiência das mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia nas células. Além disso, o nitrato melhora a oxigenação dos músculos, o que aumenta a resistência durante a prática de exercícios. Por isso, a farinha de beterraba pode ser usada como um suplemento natural antes do treino para aumentar a disposição.

6. Faz bem para o cérebro

O consumo da farinha de beterraba aumenta o fluxo de sangue no cérebro por conter óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos. Dessa forma, pode ajudar a manter a saúde cerebral.

7. Melhora a saúde ocular

Os antioxidantes encontrados na farinha de beterraba, como as betalaínas e os polifenóis, protegem as células oculares contra os danos causados pelos radicais livres. Por isso, o consumo pode prevenir doenças degenerativas que comprometem a visão ao longo do tempo.

Contraindicações

Algumas contraindicações devem ser consideradas no consumo da farinha de beterraba:

Indivíduos com cálculos renais causados por oxalato de cálcio precisam evitar o consumo excessivo para não agravar a condição.

Pessoas com hipotensão devem usar com cautela, pois pode afetar a pressão.

A farinha pode interferir em alguns exames laboratoriais, como os que avaliam o urobilinogênio, que é um composto da bilirrubina usado para avaliar a saúde do fígado.

Como consumir?

O consumo de 1 a 2 colheres de sopa por dia (10 a 20 g) é considerado seguro e eficaz como complemento nutricional.

A farinha pode ser usada em sucos, smoothies e iogurtes e também em receitas de massas, panquecas e bolos. Também é possível incluí-la em sopas e molhos. Além disso, a farinha oferece uma coloração natural mais vibrante aos pratos.

Fonte: Marcella Garcez Duarte, nutróloga, professora e diretora do Departamento de Fitoterápicos e Nutracêuticos da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).