Ação de Eduardo Bolsonaro é 'verdadeiro ato de lesa-pátria', diz Gilmar

O ministro do STF Gilmar Mendes condenou hoje a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que articula nos Estados Unidos sanções a autoridades brasileiras.

O que aconteceu

Sem citar nomes, ministro disse que deputado fugiu do país para disseminar mentiras contra a corte. "Não é segredo a ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota política do seu grupo nas últimas eleições presidenciais", declarou.

Entre eles, um deputado que na linha de frente do entreguismo fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro ato de lesa-pátria.

Gilmar Mendes, ministro do STF

O STF volta hoje do recesso, e a sessão plenária que começa nesta manhã deve ser marcada pela defesa da Corte e do ministro Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, Moraes, que é relator do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022, foi sancionado de acordo com a Lei Magnitsky, que permite penalidades econômicas contra pessoas que o governo norte-americano acredite que tenham "histórico de corrupção ou abusos de direitos humanos". Antes, ele e mais sete dos 11 ministros do STF já haviam tido o visto para os EUA cancelado.

Antes de Gilmar, falou o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que elogiou Moraes e o papel da corte de impedir a tentativa de golpe de Estado em 2022. "Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática", disse Barroso.

Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se afastou das atividades como deputado federal em março deste ano para fazer lobby nos EUA. Ele tirou uma licença de 120 dias, que venceu há pouco mais de uma semana. Ele disse que não há data prevista para seu retorno, mas que não vai renunciar ao mandato. Durante a licença, ele não tinha direito ao salário de R$ 46,3 mil, mas agora voltará a receber.

Depois que os EUA sancionaram Moraes, Eduardo agradeceu o presidente norte-americano Donald Trump. "Sensação de missão cumprida", disse.