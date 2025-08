ExxonMobil supera em lucro e receita no segundo trimestre

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 7,08 bilhões no segundo trimestre de 2025, valor 23,4% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 1º. No entanto, o lucro por ação da maior petrolífera dos EUA entre abril e junho foi de US$ 1,64, superando levemente a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,57.

A receita da Exxon no trimestre somou US$ 81,51 bilhões, queda anual de 12,4% em relação aos US$ 93,06 bilhões de um ano antes, mas acima do consenso da FactSet, de US$ 80,7 bilhões.

Às 7h39 (de Brasília), a ação da Exxon avançava 1,15% nos negócios do pré-mercado em Nova York.