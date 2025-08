EUA preparam centenas de protestos contra Donald Trump

Várias cidades dos Estados Unidos se preparam para um dia de protestos contra o governo do presidente Donald Trump neste sábado (2). Batizado de "Rage Against the Regime" (Raiva Contra o Regime), o movimento é organizado pelo coletivo 50501 e promete mobilizar dezenas de milhares de pessoas em centenas de protestos espalhados por diferentes estados do país.

O movimento 50501, cujo nome faz referência à ideia de realizar 50 protestos em 50 estados em um único dia, tem sido uma das principais forças por trás das manifestações que vêm ocorrendo desde o retorno de Trump à presidência, em janeiro. Desde então, o grupo já organizou oito dias nacionais de ação coletivas, incluindo os protestos "No Kings", em 14 de junho, que coincidiram com o aniversário de 79 anos de Trump e um desfile militar em Washington, e as homenagens ao congressista e ícone dos direitos civis John Lewis, em 17 de julho.

A mobilização deste sábado tem como foco a oposição a uma série de políticas e ações do governo Trump. Em comunicado oficial, os organizadores afirmam que o objetivo é transformar a raiva coletiva em ação coordenada contra o que classificam como a militarização da agência de imigração ICE e a construção em uma região de pântanos do "Alligator Alcatraz", como estão sendo apelidados os centros de detenção para migrantes criados em apenas alguns meses. Os manifestantes também protestam contra o encobrimento de arquivos ligados ao caso Jeffrey Epstein, os ataques aos direitos da população trans e o desmonte de programas e agências públicas do país.

"A exaltação do neofascismo americano pelo governo Trump nos deu motivos de sobra para nos revoltarmos", declarou Hunter Dunn, coordenador nacional de imprensa do movimento 50501, que acusa o chefe da Casa Branca de construir campos de concentração e financiar genocídios.

Manifestantes defendem protestos sem violência

Os protestos devem ocorrer em grandes centros urbanos como Nova York, Los Angeles, Atlanta e Houston, além de cidades menores e capitais estaduais. Um mapa interativo com os locais das manifestações foi disponibilizado no site oficial do movimento.

Ao todo, 278 grupos locais estão envolvidos na organização dos eventos, que incluem não apenas marchas e discursos, mas também ações comunitárias como mutirões de limpeza e arrecadação de alimentos.

"Nosso movimento é enraizado na não violência, mas está longe de ser passivo. Estamos unidos, fortes e determinados a mostrar ao mundo a força irresistível de comunidades que se levantam contra a injustiça", diz um trecho do manifesto publicado no site da campanha.

A escolha do nome "Rage Against the Regime" é uma referência à banda de rock Rage Against the Machine, conhecida por suas letras de protesto e postura anti-autoritária, embora não haja qualquer envolvimento oficial do grupo musical com os protestos. A expectativa é de que este seja um dos maiores dias de mobilização popular do ano nos Estados Unidos, refletindo o crescente clima de tensão política no país.

(Com agências)