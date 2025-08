EUA deportam segunda fugitiva do 8/1, presa por imigração ilegal

Os Estados Unidos deportaram hoje a segunda brasileira fugitiva condenada pelos ataques de 8 de Janeiro que estava presa em solo norte-americano após entrar como imigrante ilegal, um dia após a posse de Donald Trump.

O que aconteceu

O avião com dezenas de brasileiros deportados chega ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, por volta das 20h. Nele, estará a autônoma Rosana Maciel Gomes, 52, condenada a 14 anos de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, dano a patrimônio público, dano a patrimônio tombado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Ela nega todos os crimes.

Ao desembarcar, Rosana deve ser presa pela Polícia Federal, segundo apurou o UOL. Há um mandado de prisão aberto contra ela desde que fugiu do Brasil, em janeiro de 2024.

Rosana e mais três brasileiras —Cristiane da Silva, Raquel de Souza Lopes e Michelly Paiva— foram detidas na fronteira do México com o Texas, em janeiro de 2025. Foi a terceira fuga de Rosana desde que saiu do Brasil, em janeiro de 2024, para ir a Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA. Ao todo, Rosana percorreu mais de 10 mil quilômetros desde que deixou Goiânia, onde morava.

Rosana conversou com o UOL de dentro da penitenciária da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA, em abril. Ela disse que as condições eram precárias e que os agentes norte-americanos omitiram socorro quando ela passou mal na detenção.

Eles não me deram socorro. Fiquei três dias passando mal com problema de pulmão. Quase morri. Aqui a gente come até comida vencida. É complicado isso aqui

Rosana Maciel, em conversa com o UOL em abril

"Eles não respondem nada aqui", disse ela. "É uma perseguição. Eles não aceitam a gente falar nada. Eu fui omitida de socorro [sic] essa semana. Eles não me deram socorros. Tem pessoas que estão presas aqui há dois anos, que moram nos EUA e não entram."

'O dinheiro aqui é pouco', diz foragida

Com seus bens bloqueados no Brasil, Rosana afirmou que não tinha dinheiro para pagar pelos telefonemas de dentro da detenção. Eles custavam US$ 0,37 (R$ 2,05) por minuto. "Não tenho condições de ligar. O dinheiro aqui, o dólar, é pouco", falou.

A condenação de Rosana é definitiva —não cabem mais recursos. No processo, o advogado Hélio Ortiz Júnior disse que não havia provas contra sua cliente. Rosana negou ter participado de golpe ou depredado patrimônio: "Quando entrou no Palácio do Planalto, viu que os bens públicos estavam danificados e não danificou qualquer bem, tanto que ficou em estado de choque de ver uma situação daquela".

Hélio Júnior disse ao UOL que as fugas de Rosana não vão impedi-la de reduzir seus dias de prisão através de trabalho, estudo e leitura de livros na penitenciária. "A gente vai poder trabalhar na remissão [redução de dias de prisão] dentro do possível para abater as penas. Há algumas semanas, ele afirmou à reportagem que pretendia tentar a prisão em regime semiaberto para Rosana.

Hélio Júnior disse que vai pedir a mudança de Rosana para uma carceragem em Goiânia (GO), perto dos familiares. Ele imagina que hoje a cliente fique na Polícia Federal e, depois, seja transferida para a penitenciária feminina de Estêvão Pinto.

Polícia do EUA prometeu deportar todos

Em junho, Rosana foi transferida pelos americanos. Ela estava na detenção da ICE no Texas para uma unidade no estado da Louisiana, a 1.000 quilômetros de distância, aguardando embarque em um avião de deportados. Mas só agora ela foi liberada e embarcou num avião rumo ao Brasil.

Em 7 de abril, a ICE confirmou à Interpol, ao Ministério da Justiça e à PF que as quatro brasileiras estavam detidas no Texas e que o órgão estava pronto para deportá-las. Até agora, Rosana e Cristiane foram embarcadas em voos de volta. "Se o ERO [órgão da ICE responsável por deportações] receber uma ordem final de remoção para o Brasil para a pessoa nomeada, nós a removeremos no primeiro voo fretado disponível", informou a polícia norte-americana, em documento obtido pelo UOL.

Em maio, a Procuradoria-Geral da República havia pedido ao STF, "com urgência, todas as providências necessárias à efetivação da extradição de Rosana Maciel Gomes". No mesmo mês, o Supremo autorizou que as autoridades brasileiras pedissem à Interpol para incluir o nome de Rosana na difusão vermelha.

Fugitiva falou em milagre e usou bandeira dos EUA. Em 11 e 12 de janeiro, quando estava em fuga pelo México e prestes a ser presa nos Estados Unidos, Rosana fez duas publicações num perfil de rede social que havia criado na Argentina. O texto é acompanhado de uma bandeira dos EUA. "Não fique preso ao passado", disse ela. "Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma, e verá surgir o próximo degrau de evolução." Ela escreveu também uma mensagem de fé em um milagre de Deus.

"Não fique preso ao passado", disse Rosana antes de cruzar a fronteira Imagem: Reprodução/Instagram/Rosanaativaargentina/12.jan.2025

Grupo fugiu da Argentina e se espalhou pelas Américas

Desde 2024, dezenas de condenados e investigados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 fugiram do Brasil para a Argentina. Mais de 180 pediram refúgio ao governo vizinho, alegando perseguição política. Mas, quando a Argentina passou a prender pessoas com ordem de extradição, em novembro de 2024, um grupo de cerca de 30 pessoas deixou o país. Entre eles, estão:

--- Alethea Verusca Soares. Local: México. Ela foi condenada a 17 anos de prisão no Brasil por golpe de Estado e outro crimes. O UOL apurou que ela vive no México. Ao contrário de Cristiane, Rosana, Michely e Raquel, ela decidiu não cruzar a fronteira com os EUA por causa da possibilidade de prisão por imigração ilegal. Uma fonte afirmou à reportagem que ela chegou a arranjar um trabalho no país.. Já fugiu para o Uruguai, Argentina, Peru e Colômbia.

--- Romário Garcia Rodrigues. Local: México. Ele foi condenado a 2 anos e cinco meses de prisão por incitação ao crime e associação criminosa. A defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes para cancelar o mandado de prisão preventiva dele (ou seja, em regime fechado) para ele poder retornar ao Brasil para cumprir sua pena, ordenada para ser um regime semiaberto, numa colônia penal. O pedido foi negado.

--- Antônio Alves Pinheiro Júnior. Local: América Central. Antônio Júnior é réu em ação penal dos ataques. Fugiu da Argentina, mas tomou rota para a Bolívia. De lá, rumou para o Peru. Teria chegado à Colômbia em dezembro de 2024. De lá, segundo o UOL apurou, chegou à América Central.

--- Edilaine da Silva Santos. Local: América Central. Edilene é ré em ação criminal dos ataques de 8 de Janeiro. Fugiu da Argentina para o Chile, seguiu para o Peru e teria chegado à Colômbia em dezembro. De lá, segundo o UOL apurou, chegou à América Central.

--- Raquel de Souza Lopes. Local: Raymondville, Texas, EUA. Está presa numa detenção da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE). Tentou pedir um asilo nos EUA, mas o tribunal de imigração negou o pedido. A polícia norte-americana informou ao UOL que estava em processo de deportação acelerada.

--- Rosana Maciel Gomes. Antigo local: El Paso, Texas, EUA. Fugiu do Brasil para Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA. Está presa numa detenção da ICE desde 21 de janeiro. Foi deportada hoje. Deve ficar em carceragens em Minas Gerais até a defesa conseguir transferi-la para Goiânia (GO).

--- Michely Paiva Alves. Local: El Paso, Texas, EUA. Está presa numa detenção da ICE. A polícia informou ao UOL que estava em processo de deportação acelerada. Mas duas fontes informaram à reportagem que ela conseguiu uma decisão de tribunal de imigração pode deixá-la solta nas ruas dos EUA, ainda que sem documentos, nos próximos meses.

--- Outras pessoas. O grupo que deixou a Argentina em novembro de 2024 teria cerca de 30 pessoas, segundo o UOL apurou. Ao menos uma pessoa está foragida no Chile. Outras teriam fugido para El Salvador e Guatemala, segundo fontes ouvidas pela reportagem.