Enviado dos EUA visita operação de ajuda em Gaza criticada pela ONU

Por Nidal al-Mughrabi e Charlotte Greenfield

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - O enviado do presidente norte-americano Donald Trump para o Oriente Médio tornou-se a primeira autoridade de alto nível dos Estados Unidos a visitar Gaza desde o início da guerra, visitando uma operação de ajuda apoiada pelos EUA na sexta-feira que, segundo as Nações Unidas, é parcialmente culpada pelas condições mortais no enclave.

Horas depois que Steve Witkoff visitou um local administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada pelos EUA, em Rafah, médicos palestinos disseram que as forças israelenses mataram a tiros três palestinos perto de um dos locais do grupo na cidade, no extremo sul de Gaza. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente se era o mesmo local.

As Nações Unidas dizem que mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando receber ajuda em Gaza desde que a GHF começou a operar lá em maio, a maioria delas baleada pelas forças israelenses que operam perto das instalações da GHF.

A ONU se recusou a trabalhar com a GHF, que, segundo ela, distribui ajuda de maneiras inerentemente perigosas e que violam os princípios de neutralidade humanitária, contribuindo para a crise de fome em todo o território.

A GHF afirma que ninguém foi morto em seus pontos de distribuição e que está fazendo um trabalho melhor do que a ONU na proteção das entregas de ajuda.

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, que viajou com Witkoff para Gaza na sexta-feira, postou no X uma foto que mostra moradores de Gaza famintos atrás de arame farpado com um pôster da GHF com uma grande bandeira norte-americana onde se lê "100.000.000 de refeições entregues".

"O presidente Trump entende o que está em jogo em Gaza e que alimentar os civis, e não o Hamas, deve ser a prioridade", disse o porta-voz da GHF, Chapin Fay, em um comunicado, acompanhado de imagens de Witkoff com uma blusa de camuflagem cinza, jaqueta à prova de balas e boné de beisebol "Make America Great Again" com o nome de Trump costurado na parte de trás.

"Tivemos a honra de informar sua delegação, compartilhar nossas operações e demonstrar o impacto da entrega de 100 milhões de refeições àqueles que mais precisam delas", disse Fay.

Witkoff fez a visita a Gaza um dia depois de chegar a Israel para pressionar por novas negociações de cessar-fogo, no momento em que Israel está sob crescente pressão internacional por causa da destruição de Gaza e da crescente fome entre seus 2,2 milhões de habitantes.

Além dos três baleados perto de um local da GHF, os médicos disseram que pelo menos 12 outros palestinos foram mortos em ataques aéreos na Faixa de Gaza na sexta-feira.

As Forças Armadas israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre as mortes relatadas na sexta-feira.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Charlotte Greenfield, Olivia Le Poidevin e Ahmed Elimam)