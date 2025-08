Gaza: Enviado de Trump vai a centro de distribuição em meio a crise de fome

O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, está na Faixa de Gaza para inspecionar a distribuição de ajuda humanitária enquanto há uma crescente pressão internacional a respeito da crise de fome no território palestino.

O que aconteceu

Witkoff e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, visitaram um dos locais de distribuição de insumos. O centro faz parte da Fundação Humanitária de Gaza em Rafah, cidade mais ao sul do enclave, conforme informou uma autoridade envolvida na visita à agência AP.

A Casa Branca afirmou que ele foi enviado para elaborar um plano para melhorar as entregas de alimentos. A secretária de imprensa do governo americano, Karoline Leavitt, falou que isso faz parte de um esforço "para salvar vidas e acabar com esta crise", enquanto Trump escreveu nas redes sociais que a maneira mais rápida de acabar com a crise seria o Hamas se render e libertar os reféns.

Em atualização...