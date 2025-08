Em sessão atípica, Ibovespa inicia agosto em baixa de 0,48% e cai 0,81% na semana

Em sessão atípica - com atraso na normalização do sinal para o Ibovespa à vista, disponibilizado por volta das 13h30 -, o índice da B3 chegou a lutar por um começo de agosto mais estável, após ter concluído julho com seu pior desempenho para o mês em 10 anos, igualando o recuo de 4,17% visto também em julho de 2015. Ao fim, o índice à vista mostrava perda de 0,48%, aos 132.437,39 pontos nesta sessão inaugural de agosto, tendo oscilado entre mínima de 132.140,30 e máxima de 133.236,92 pontos, saindo de abertura aos 132.919,56 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 21,5 bilhões na sessão.

Na semana, o índice da B3 acumulou perda de 0,81%, após leve ganho de 0,11% na anterior - que havia sido o primeiro intervalo positivo para o Ibovespa desde o período que se estendeu de 7 a 18 de julho. No ano, sobe 10,10%.

Na ponta ganhadora nesta sexta-feira, destaque para Marcopolo (+5,58%), Auren (+4,55%) e Assai (+3,30%). No lado oposto, Banco do Brasil (-6,85%), CSN (-5,34%), Gerdau (-4,69%) e Metalúrgica Gerdau (-4,06%) - com três empresas do setor metálico, após a CSN ter reportado prejuízo líquido de R$ 130,4 milhões no segundo trimestre, ainda que tenha mostrado melhora frente ao ano anterior, destaca Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

Entre as ações de primeira linha, o desempenho também foi majoritariamente negativo, à exceção significativa de Vale ON, o papel de maior peso no índice, nesta sexta em alta de 0,54%. Petrobras ON e PN cederam, pela ordem, 1,42% e 1,32%, e entre os grandes bancos o ajuste chegou a quase 7% no fechamento, em BB ON. Por aqui, os papéis do setor financeiro listados na B3, em especial Banco do Brasil ON, aprofundaram perdas do meio para o fim da tarde em meio a desdobramentos no noticiário da disputa entre Estados Unidos e Brasil.

De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro teria pedido bloqueio total de bens de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) já enquadrado na Lei Magnitisky - e que o governo Trump estaria examinando, também, a possibilidade de aplicar sanções diretamente a instituições financeiras brasileiras, o que resultou, no período da tarde, em acentuação de perdas concentrada na ação BB ON.

Além disso, na sessão desta sexta, a queda nos índices acionários de Nova York, impulsionada pelo payroll, teve influência negativa também sobre o Ibovespa. "O mercado de trabalho dos Estados Unidos começa a dar sinais mais evidentes de fraqueza, o que pressiona o Fed a antecipar cortes de juros. Essa percepção fez os juros dos Treasuries recuarem, o dólar perder força no exterior e os principais índices de ações em Nova York operaram no vermelho", diz Iarussi, da The Hill Capital. No fechamento, Dow Jones marcava -1,23%, S&P 500 -1,60% e Nasdaq -2,24%.

Para Adam Hetts, diretor global de multiativos da Janus Henderson Investors, o mais preocupante na leitura desta sexta-feira sobre a geração de vagas de trabalho nos EUA referente a julho, a 73 mil, foram as revisões líquidas para os dois meses anteriores, que resultaram em subtração de 258 mil postos no intervalo. "Essas revisões colocaram o índice de maio em 19 mil e o de junho em 14 mil. Se esses números tivessem sido os primeiros a serem divulgados, há um ou dois meses, teriam mudado significativamente a narrativa do mercado de trabalho durante todo o verão americano. De fato, as chances de um corte na taxa de juros em setembro estão aumentando significativamente com a divulgação destes dados", acrescenta, em nota.

Em outro desdobramento relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta tarde que ordenou a demissão imediata da comissária de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, após o relatório de empregos, conhecido como payroll, indicar forte desaceleração no ritmo de criação de vagas. Em publicação na Truth Social, Trump reclamou do fato de McEntarfer ter sido nomeada pelo antecessor, Joe Biden. O republicano acusou-a de "fraudar os números antes da eleição" para tentar aumentar as chances de vitória de Kamala Harris, candidata democrata à presidência no ano passado.