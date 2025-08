Ela perdeu a mãe aos 6 e segue pistas em cartas para saber mais sobre ela

As lembranças que a dentista e empresária Ana Luiza Rocha, 25, tem da mãe não são muito nítidas. "Eu me lembro muito pouco dela. Mas ela era uma pessoa calma, de muita paz. Era muito tranquilo estar com ela", contou ao UOL.

Ela me acordava muito cedo, porque ia para o trabalho e já me levava para a creche, e eu ia dormindo deitada no colo dela. E eu me lembro muito do dia que ela faleceu. De o meu pai me buscar para contar, e de vê-la já pronta para o velório.

Avani Rocha dos Santos, enfermeira e professora em São Paulo, morreu de câncer em 2006, quando Ana tinha apenas seis anos.

Muito do que a filha sabe sobre a mãe é por meio do que outras pessoas contaram para ela. E, agora, Ana Luiza tenta fazer um mergulho na história de Avani: a jovem busca os alunos da professora para saber mais detalhes de como era a mãe, com quem conviveu por tão pouco tempo.

'Sempre teve muitos sonhos'

"Minha mãe foi a primeira da família a entrar na faculdade. Ela gostava muito de estudar e se dedicou muito para ascender. Não só financeiramente, mas no sentido profissional. Ela sempre teve muitos sonhos."

Quando Avani começou a se sentir muito cansada, não pensou que estivesse doente. Atribuiu o sintoma ao estilo de vida agitado. Só procurou um médico nas férias de julho de 2006, quando Ana Luiza precisou passar por uma cirurgia de hérnia.

"Ela ia aproveitar as férias para fazer alguns exames para voltar ao trabalho, mas ela foi para o hospital e não voltou mais para casa", diz Ana Luiza. Avani foi internada e os primeiros exames indicaram uma possível pneumonia.

Ana Luiza tinha seis anos quando a mãe faleceu Imagem: Arquivo pessoal

Com o passar dos dias, os médicos deram o real diagnóstico: metástase de um câncer, que já estava espalhado por todos os órgãos abdominais. Nem era mais possível identificar o tumor primário. "Ela nem chegou a tratar. Depois de um mês, faleceu."

Foi um baque muito grande para a família, porque ela era muito jovem, tinha 36 anos, e pela velocidade. A gente acredita que o câncer começou nos ovários e foi subindo. Mas, quando ela descobriu, já estava tudo tomado.

'Não falávamos sobre ela'

Os pais de Ana tinham um relacionamento longo, mas conturbado. Chegaram a noivar e não se casaram, e nem sequer chegaram a morar juntos. Por isso, quando Avani morreu, ela perdeu totalmente o contato com a família da mãe.

A avó de Ana por parte de pai guardou algumas coisas que eram de Avani, e mostrava para a neta à medida que ela amadurecia. Por muitos anos, a morte dela foi um assunto sensível dentro de casa. "O luto não existiu. Como meu pai não soube lidar com a perda, ele meio que apagou a memória da minha mãe. Não falávamos sobre ela."

Cartas revelam um pouco da história

Ana Luiza e algumas das cartas recebidas pela mãe quando estava internada Imagem: Arquivo pessoal

Mais recentemente, Ana Luiza entendeu que precisava acessar algumas emoções relacionadas à perda da mãe e resgatar memórias. "Entendi que o luto não é um processo linear, que eu preciso lidar com essas emoções."

Neste ano, Ana recebeu da avó 43 cartas que eram da mãe. Por ter sido internada no meio do ano, alguns universitários, alunos da professora, escreveram cartas com mensagens de esperança para Avani. E muitas estão assinadas.

Ana quer encontrar os antigos alunos da mãe para tentar descobrir mais sobre como ela era. A filha nem sequer se lembra da voz de Avani.

Quando os alunos souberam que ela estava internada, eles se reuniram e escreveram vários recados mandando boas energias e torcendo para ela voltar logo.

Avani morreu de câncer em 2006 Imagem: Arquivo pessoal

Ana sabe que a mãe trabalhou no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, e que deu aula para o curso de enfermagem na Unip do Tatuapé entre 2000 e 2006. Ela também foi professora na antiga Universidade Camilo Castelo Branco, em Itaquera.

É uma honra, uma felicidade extrema saber que eu tive a oportunidade de nascer de uma pessoa tão amada, tão diferenciada e iluminada. No dia do velório da minha mãe, na Vila Alpina, as pessoas fretaram ônibus para trazer os alunos das faculdades, trazer os colegas da minha mãe, pessoas com quem ela já trabalhou. Minhas tias contam que as pessoas entravam onde a minha mãe estava sendo velada e perguntavam se era algum famoso porque tantas pessoas iam, emocionadas e comovidas.

Ana gravou vídeos nas redes sociais para tentar encontrar alunos da mãe Imagem: Arquivo pessoal

Em fevereiro, ela decidiu gravar um vídeo e postar nas redes sociais fazendo um chamado a pessoas que cursaram enfermagem nestas faculdades no período em que a mãe foi professora lá para encontrar ex-alunos dela. Avani também produziu materiais didáticos para cursos da área da saúde.

Até o momento, Ana encontrou apenas a filha de uma ex-aluna de Avani. Apesar de se lembrar dela, não tinha mais informações. "Queria ver fotos dela com a turma, algum material didático que ela escreveu, algum registro em vídeo.

Para Ana, seria uma forma de entender sua própria história.