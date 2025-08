El Salvador elimina limites de mandatos presidenciais, abrindo porta para outro mandato de Bukele

Por Nelson Renteria

SAN SALVADOR (Reuters) - O partido governista de El Salvador aprovou na quinta-feira um projeto de lei para reformular a maneira como as eleições são realizadas no país centro-americano, abrindo a porta para que o presidente Nayib Bukele cumpra outro mandato.

Bukele conquistou um segundo mandato no ano passado, apesar de uma clara proibição na constituição do país. O tribunal superior de El Salvador, repleto de juízes apoiados por Bukele, decidiu em 2021 que era direito humano do líder concorrer novamente.

A emenda constitucional aprovada na quinta-feira pelo partido Novas Ideias de Bukele, que domina o Congresso, permitirá a reeleição presidencial por tempo indeterminado, estenderá os mandatos de cinco para seis anos e eliminará os segundos turnos.

Após sua reeleição no ano passado, Bukele disse aos repórteres que "não achava que uma reforma constitucional seria necessária", mas evitou perguntas sobre se ele tentaria concorrer a um terceiro mandato.

O projeto de lei foi aprovado por 57 votos a 3 enquanto o Congresso se prepara para o recesso.

A reforma também encurtará o mandato atual do presidente para sincronizar as eleições em 2027, já que as eleições presidenciais, legislativas e municipais são atualmente escalonadas.

A consolidação do cronograma de votação provavelmente favoreceria o partido no poder em todos os setores.

"Isso é muito simples, El Salvador: somente você terá o poder de decidir por quanto tempo deseja apoiar o trabalho de qualquer funcionário público, inclusive o seu presidente", disse a parlamentar Ana Figueroa, membro do Novas Ideias que propôs o projeto de lei para as mudanças constitucionais. "Você tem o poder de decidir por quanto tempo apoiará seu presidente e todas as autoridades eleitas."

Os poucos parlamentares do Congresso que não pertencem ao partido do governo se opuseram à proposta por temerem que ela reforce o governo de partido único no país.

"Hoje, a democracia morreu em El Salvador", declarou a parlamentar Marcela Villatoro, da Aliança Nacional Republicana, da oposição.

Bukele continua sendo um dos líderes mais populares da região, em grande parte devido à sua repressão generalizada às gangues, que fez com que os homicídios despencassem, apesar dos protestos de grupos de direitos humanos, que afirmam que pessoas inocentes foram pegas no arrastão.

(Reportagem adicional de Sarah Kinosian)