É difícil Itália criar obstáculos para extraditar Zambelli, diz professor

O governo italiano não deve dificultar a extradição de Carla Zambelli (PL-SP), mas o processo pode ser demorado, afirmou Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP (Fundação Getúlio Vargas de São Paulo), em entrevista ao UOL News hoje.

Hoje, a deputada federal licenciada passou por uma audiência de custódia. O juiz decidiu que Zambelli continuará presa pelo menos até uma segunda audiência, prevista para o dia 13.

É muito difícil que o governo italiano, mesmo sendo da [Giorgia] Meloni [primeira-ministra e líder da extrema direita na Itália], crie obstáculos para a extradição.

No mundo inteiro, o processo de extradição é lento e muito cuidadoso, no qual sempre se verifica se não há mesmo algum elemento de perseguição em relação à Justiça do país que pede a extradição. Quando analisa extradições, nosso STF faz isso com bastante cautela e é normal que a Itália também faça.

É um processo com pouquíssima chance de ser resolvido em um ano; dois anos é até um prazo otimista. Zambelli deve ficar um bom tempo presa na Itália, mas não me parece o caso de se criar um obstáculo. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP

Neisser explicou que há a possibilidade de agilizar o processo, mas destacou que o governo italiano não deve seguir por esse caminho.

Também não me parece ser o caso de o governo italiano acelerar a questão. Uma coisa é atender a extradição, que tem um rito próprio e passa pelo Judiciário. Outra seria o governo italiano decidir pela expulsão de Zambelli, e aí seria um ato do Executivo. Ela poderia até contestar, mas seria um processo muito mais rápido.

É comum, quando os governos têm uma relação politicamente próxima e se percebe de antemão que não há um cenário de perseguição naquela condenação, que o governo que prende a pessoa foragida opte por determinar a expulsão porque acelera muito o processo. Mas não acredito que Meloni ajudará dessa forma. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP

Veja a íntegra do programa: