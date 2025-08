Dólar passa a cair após payroll aquém do esperado nos EUA, depois de subir com tarifas

O dólar devolveu a alta inicial e passou a cair, com mínima a R$ 5,5664 (baixa de 0,61%) no mercado à vista há pouco. O ajuste acompanha a perda de força da divisa norte-americana e dos juros dos Treasuries após os dados do mercado de trabalho dos EUA, incluindo a criação de empregos aquém do esperado em julho. Os empregos de junho e maio também sofreram forte revisão para baixo.

Mais cedo, a moeda norte-americana subiu ante o real, até R$ 5,6284 (alta de 0,49%), indicando cautela com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a pressão política contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Casa Branca anunciou ontem à noite uma lista de tarifas recíprocas ajustadas para 69 parceiros comerciais, de 10% a 41%, que entram em vigor no dia 7 e não mais hoje. A lista dos EUA menciona a cobrança de 10% para o Brasil, que se somará à tarifa adicional ad valorem de 40% sobre certos produtos brasileiros.

Além disso, Trump assinou uma ordem executiva aumentando a tarifa sobre o Canadá de 25% para 35%, mas disse estar aberto a negociações.

No radar local, produção industrial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a retomada dos trabalhos do STF, após o recesso de julho, com uma cerimônia de abertura do segundo semestre. O plenário será palco de desagravo ao ministro Alexandre de Moraes e da defesa das decisões tomadas pela Corte, após sanções dos EUA a Moraes com base na Lei Magnitsky.

Haddad disse que não há parâmetro que justifique decisão de tarifa de 50% dos EUA ao Brasil, o governo vai continuar atuando com o Itamaraty para atenuar as tarifas e na semana que vem o governo pode tomar as primeiras medidas de proteção da agricultura e indústria. Haddad disse que o socorro a setores afetados por tarifas não ficará fora da meta fiscal.

O economista norte-americano Paul Krugman, vencedor do prêmio Nobel de 2008, criticou as tarifas de Trump e disse que a isenção ao suco brasileiro mostra que os EUA precisam do Brasil. Para ele, o tarifaço é ilegal e tenta interferir na política interna de outros países.

A produção industrial brasileira subiu 0,1% em junho frente a maio, segundo o IBGE. Na comparação com junho de 2024, houve queda de 1,3% e, no acumulado de 2025, alta de 1,2%, e de 2,4% em 12 meses - ritmo menor que os 2,8% até maio.

O IPC-S subiu 0,37% no fim de julho, após alta de 0,16% em junho, segundo a FGV. O índice acumula alta de 4,05% em 12 meses e 3,06% no ano. Resultado veio dentro das projeções do mercado.