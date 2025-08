Diretora Kugler se demite do Fed, abrindo portas para uma indicação de Trump

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O Federal Reserve disse nesta sexta-feira que a diretora Adriana Kugler está renunciando antecipadamente ao seu mandato e deixará o banco central em 8 de agosto, potencialmente abalando o que já era um processo de sucessão frágil para a liderança do Fed em meio às relações difíceis com o presidente norte-americano, Donald Trump.

O Fed disse em um comunicado que Kugler, que se tornou diretora em setembro de 2023, sairá antes do término de seu mandato, que estava programado para 31 de janeiro de 2026. Em um comunicado à imprensa, o Fed disse que Kugler retornará à Universidade de Georgetown como professora no próximo outono (no hemisfério norte).

Kugler não compareceu à reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto desta semana para definir as taxas de juros.

A saída antecipada de Kugler pode abalar o cronograma do processo de sucessão que agora envolve o chair Jerome Powell, cujo mandato termina em maio próximo. Trump ameaçou demitir Powell várias vezes, acreditando que as taxas de juros deveriam estar muito mais baixas do que estão.

Agora, Trump poderá selecionar um diretor do Fed para substituir Kugler e concluir seu mandato. Algumas especulações se concentraram na ideia de que Trump poderia escolher um futuro chair em potencial para preencher essa vaga como um lugar de espera. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a nomeação para o Fed, embora Trump tenha dito mais tarde que estava feliz por ter uma vaga aberta para preencher.

"Eu não diria que o que (Kugler) está fazendo tem qualquer motivação política, embora a consequência do que ela está fazendo é que ela está chamando o blefe de Trump", disse Derek Tang, analista da LH Meyer, uma empresa de pesquisa. Ela está colocando a bola no campo dele e dizendo: "Veja, você está pressionando tanto o Fed e quer ter algum controle sobre os indicados, bem, aqui está uma vaga".

Os mecanismos para preencher a vaga de diretor que será aberta em breve têm várias etapas que tornam difícil dizer como Trump abordará a busca de um substituto para Kugler. Tang observou que o presidente poderia até mesmo preencher o cargo temporariamente enquanto o Senado, responsável pela confirmação dos integrantes da Diretoria do Fed, não estiver em sessão.

Há também alguma incerteza sobre o que aconteceria com alguém rapidamente confirmado para o cargo, já que o mandato termina no início do próximo ano, embora alguns observadores do Fed tenham observado que um governador pode permanecer no cargo em um mandato expirado até que um substituto seja confirmado.

Nos últimos dias, a retórica de Trump sobre o Fed permaneceu acalorada, mas parece ter recuado de suas ameaças de demitir o chefe do banco central.