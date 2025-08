'WhatsApp anuncia o próximo a morrer': como agem as facções em Maranguape

Maranguape (CE), cidade mais violenta do país, é cenário da disputa entre as facções CV (Comando Vermelho), GDE (Guardiões do Estado), Massa Carcerária e resquícios do PCC (Primeiro Comando da Capital). Os grupos criminosos se expandiram da capital e hoje controlam bairros, impõem regras e expulsam famílias.

Maranguape tem maior taxa de mortes

O município teve a maior taxa de mortes violentas intencionais do país em 2024, com 79,9 mortes por 100 mil habitantes. O dado é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e reflete a expansão das facções de Fortaleza para a região metropolitana, transformando a vida na cidade de pouco mais de 100 mil habitantes.

O cenário em Maranguape é fruto de uma disputa que começou nos anos 1990. Foi quando o CV e o PCC chegaram ao Ceará, aproveitando presídios e periferias como base.

Fortaleza (a 26 km de Maranguape) entrou no radar do tráfico pela posição estratégica. Jânia Perla Aquino, professora da UFC (Universidade Federal do Ceará) e pesquisadora do LEV (Laboratório de Estudos da Violência), lembra que o porto e as rotas curtas para Europa e África atraíram redes criminosas e intensificaram a disputa por mercados locais.

Como as facções se dividiram

Maranguape fica na região metropolitana de Fortaleza e tem pouco mais de 100 mil habitantes Imagem: Reprodução/YouTube

CV e PCC impuseram uma lógica empresarial ao crime no Ceará. "Eles passaram a controlar fornecedores, regular preços e até proibir que vendedores consumissem certas drogas", explica Aquino. "Os pequenos eram tratados como operários do tráfico, submetidos a normas rígidas e a uma hierarquia verticalizada."

Essa disciplina abriu espaço para novas facções. "Traficantes locais viam isso como intervenção de quem nem era do bairro", diz a professora. Em 2014, surgiu a GDE como reação ao CV, apoiada inicialmente pelo PCC. Ricardo Moura, pesquisador do LEV, destaca que "a GDE se apresentava como defensora de uma dinâmica local, contra taxas e controles externos".

Em 2020, uma nova ruptura criou a Massa Carcerária, ou "Tudo Neutro". O grupo reuniu jovens que rejeitavam tanto o CV quanto a guerra entre CV e GDE. "A Massa surgiu como um grito dos pequenos contra a opressão dos grandes distribuidores", diz Aquino. "Era a tentativa de romper com a disciplina imposta por quem tinha mais dinheiro e não era dali."

O resultado foi uma guerra fragmentada, com múltiplos polos. CV e aliados como a FDN (Família do Norte) de um lado; GDE com vínculos com o PCC de outro; e, à margem, a Massa, apostando em mercados hiperlocais.

Essa fragmentação alimenta a guerra e transforma cada bairro em campo de disputa permanente.

Jânia Perla Aquino, pesquisadora da UFC

Como as facções atuam

Maranguape tem disputa de facções Imagem: Jarbas Oliveira/Folhapress

As facções controlam bairros com regras rígidas e marcas visíveis. Muros pichados delimitam territórios e intimidam rivais. "Quando uma facção toma um bairro, apaga a sigla rival e pinta a sua", diz Aquino.

Esse domínio impõe códigos até no cotidiano. Cores de roupas, cortes de cabelo e gírias viram sinais de pertencimento. "Quem usa uma gíria associada à facção inimiga pode ser punido", alerta a professora. Em algumas áreas, jovens pintam o cabelo de vermelho para o CV ou platinado para o GDE.

O medo virou instrumento de controle. Moura explica que pichações e mensagens em redes sociais "lembram constantemente quem manda e até onde cada um pode ir". Segundo ele, esse clima de cerco "paralisa comunidades e sufoca a vida social".

O controle também afeta serviços básicos e deslocamentos. Aquino relata casos de crianças impedidas de ir à escola porque a unidade fica em território rival e famílias obrigadas a dobrar caminhos para evitar cruzar fronteiras das facções. "Um simples trajeto até uma UPA pode virar risco à vida."

As expulsões completam o retrato da violência. A pesquisadora chama de "diáspora silenciosa" a saída de famílias de madrugada, muitas vezes com escolta policial. "É um processo que desmonta bairros inteiros: casas ficam vazias, escolas perdem alunos e vínculos comunitários desaparecem porque a ordem vem do crime, não do Estado."

O domínio faccional desestrutura direitos e normaliza o medo. Crianças deixam de estudar, bairros se esvaziam e quase toda família em áreas dominadas já perdeu alguém para a guerra. "É um cotidiano de luto e restrição, onde o toque de recolher imposto pelo crime chega a impedir até ônibus de circular ou moradores de ir à praia", relata Aquino.

O mercado imobiliário também sofre com a violência. Os preços das casas despencam, e comerciantes mudam pontos de venda para fugir de taxas e ameaças, afirmam os pesquisadores.

A violência simbólica reforça o cerco. Moura cita "pichações, vídeos e mensagens de WhatsApp que anunciam quem manda, quem morreu e quem será o próximo [a morrer]". Para ele, "essa intimidação constante dá às facções um poder político de fato sobre comunidades inteiras".

O que dizem o Estado e a prefeitura

Maranguape: prefeitura diz que geografia ajuda a isolar facções Imagem: Jarbas Oliveira

O governo do Ceará destaca queda recente nos homicídios e investimentos em segurança. A SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) afirma, em nota, que Maranguape reduziu em 29% as mortes violentas no primeiro semestre de 2025, com 39 casos ante 55 em 2024.

A violência caiu também no Ceará e na região metropolitana, segundo o governo. De acordo com a pasta, o estado reduziu em 16,6% os crimes violentos letais e intencionais no período, enquanto a região metropolitana teve queda de 17,9%. Caucaia e Maracanaú também registraram reduções de 20% e 16%, respectivamente, de acordo com a secretaria.

A pasta ressalta que as ações são permanentes e integradas. "Operações como a Integração Saturação Total, que prendeu 300 suspeitos em um fim de semana, mostram como a combinação de policiamento ostensivo, investigação e inteligência tem sustentado a queda dos indicadores."

Para a prefeitura de Maranguape, o levantamento do Anuário é "injusto", já que considera apenas cidades com mais de cem mil habitantes. Segundo o Censo do IBGE de 2022, cerca de 5,8% dos municípios brasileiros têm população neste patamar. "Se considerássemos todas as cidades do Brasil, ou mesmo do estado do Ceará, Maranguape não lideraria", disse a prefeitura ao UOL.

A prefeitura reconhece a escalada de violência em Maranguape. "Não negamos que a situação é preocupante e que merece atenção das autoridades locais." A disputa entre facções rivais é, segundo a prefeitura, a principal responsável pela violência vista na cidade.

Na luta contra as facções, temos um pouco mais de dificuldade. Somos um município praticamente colado com Fortaleza, Maracanaú e Caucaia [essas duas últimas também aparecem no top 10 de violência do Anuário]. A circulação dessas facções vai além do território do município, e a gente não consegue ter uma efetividade [no combate]. Prefeitura de Maranguape, ao UOL

A localização e a geografia fazem de Maranguape uma região conveniente para a atuação das facções, conforme a prefeitura. "A cidade tem um ambiente propício para fugas ou como esconderijo por ter uma serra vasta." A "aglomeração" de membros de facção dificulta a atuação das autoridades. "Eles vivem eternamente em guerra", diz a prefeitura.