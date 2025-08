CSN deve contratar em breve assessores para venda de ativos de logística

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo CSN está próximo de contratar assessores financeiros para organizar uma venda de participações em seu conjunto de ativos na área de logística espalhados pelo país, afirmaram executivos da companhia nesta sexta-feira.

"O valor total é de R$25 bilhões para os cinco ativos. Estamos nos finalmentes para escolher os 'advisors'", disse o presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, em conferência com analistas após a divulgação dos resultados do segundo trimestre do grupo na noite da véspera.

"A maior prioridade nossa é a questão da desalavancagem, que vai ser feita de forma inteligente e racional, mas no menor tempo possível", disse o executivo.

A CSN sinaliza há anos a intenção de vender participações em seus ativos de logística, que incluem a ferrovia Transnordestina e terminais portuários.

Segundo o diretor executivo, Marcelo Cunha Ribeiro, a expectativa é ter "alguma sinalização mais formal ao final deste ano" sobre a venda dos ativos.

Ribeiro citou que, dentro dos cerca de R$25 bilhões, aproximadamente R$8 bilhões correspondem ao valor dos ativos na região Sudeste. A intenção da empresa é vender uma participação de 20% a 40% nos ativos de logística.

(Por Alberto Alerigi Jr.)