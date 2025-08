Criança de 2 anos está entre os 28 mortos no ataque russo de quinta-feira em Kiev

KIEV (Reuters) - Uma criança de dois anos de idade foi encontrada morta nos escombros após o ataque russo com drones e mísseis a Kiev na quinta-feira, disse a primeira-ministra da Ucrânia nesta sexta-feira, elevando o número de mortos para 28, com mais de 150 feridos.

Essa foi a terceira vítima menor a morrer no ataque, no qual a Rússia lançou mais de 300 drones e oito mísseis nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. As outras duas tinham seis e 17 anos, afirmou o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

O serviço de resgate disse que 16 dos feridos eram crianças, o maior número de crianças feridas em um único ataque à capital da Ucrânia desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala há quase três anos e meio.

As autoridades da cidade declararam a sexta-feira como um dia de luto enquanto as operações de resgate continuavam.

"Esta manhã, o corpo de uma criança de 2 anos foi retirado dos escombros, elevando o total de mortos para 28, dos quais 3 são crianças", disse a primeira-ministra Yulia Svyrydenko no X, acrescentando que mais de 150 pessoas ficaram feridas.

"O mundo possui todos os instrumentos necessários para garantir que a Rússia seja levada à justiça. O que está faltando não é poder — mas vontade", declarou Svyrydenko.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando aos repórteres no Salão Oval na quinta-feira, criticou duramente o comportamento "repugnante" da Rússia contra a Ucrânia, mas disse que não tinha certeza se as sanções deteriam a Rússia.

Ele deu ao presidente russo, Vladimir Putin, até 8 de agosto para fazer um acordo ou então ele responderá com pressão econômica.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)