Coreia do Sul diz que não tem pacto escrito sobre acordo comercial com EUA

Por Jihoon Lee e Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - Ainda não há um acordo por escrito sobre o acordo comercial entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciado pelo presidente Donald Trump nesta semana, disse o ministro do Comércio do país asiático nesta sexta-feira.

A tarifa norte-americana sobre as importações sul-coreanas será de 15%, afirmou Trump depois de se reunir com seus ministros na quarta-feira, abaixo da ameaça de 25%, mas os EUA forneceram poucos detalhes, além das publicações nas mídias sociais feitas por ele e pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Falando aos repórteres ao chegar em casa após uma visita a Washington, o ministro do Comércio Yeo Han-koo disse que os dois lados tiveram negociações verbais devido a restrições de tempo.

"O que sentimos durante essa negociação é que o ambiente comercial norte-americano está mudando fundamentalmente. Isso é completamente diferente do primeiro mandato de Trump", declarou Yeo sobre o acordo que aliviou a tensão com um dos 10 principais parceiros comerciais e um importante aliado asiático.

"Acho que estamos entrando em um novo normal. Portanto, embora tenhamos superado essa crise, não podemos ficar aliviados, pois não sabemos quando enfrentaremos novamente a pressão de tarifas ou medidas não tarifárias."

A Casa Branca, que publicou fichas técnicas sobre os acordos comerciais com o Japão e a União Europeia um dia depois de firmá-los, ainda não publicou uma ficha técnica separada sobre o pacto com a Coreia do Sul.

Trump disse que a Coreia do Sul investirá US$350 bilhões nos Estados Unidos em projetos "de propriedade e controlados pelos Estados Unidos" e selecionados por ele.