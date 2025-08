Colheita de milho na Argentina atinge 88%; plantio de trigo cobre 98,3% da área

São Paulo, 1 - A colheita de milho na Argentina avançou 4 pontos porcentuais na última semana, alcançando 88% da área nacional, informou na quinta-feira, 31, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na província de Buenos Aires, os trabalhos continuam atrasados, principalmente nas regiões central e sul, onde ainda há lavouras de milho precoce a serem colhidas. "No entanto, os rendimentos registrados até o momento estão dentro dos valores esperados", disse a bolsa em comunicado. O rendimento médio nacional está em 7.230 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.O plantio de trigo alcançou 98,3% da área projetada de 6,7 milhões de hectares, avanço de 2,4 pontos porcentuais na semana.Segundo a bolsa, 61% da safra de trigo apresentava condição boa ou excelente na última semana, melhora de 10 pontos porcentuais ante a semana anterior. A parcela da safra em condição normal passou de 46% para 36%, enquanto o porcentual em condição regular ou ruim se manteve em 3%.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado