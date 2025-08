CNU 2025 tem mais de 250 mil inscrições em cotas estabelecidas por lei

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) recebeu 252.596 inscrições para vagas reservadas às cotas de pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD).

O CNU 2025 é o primeiro concurso a aplicar integralmente os percentuais da nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025), que aumenta a reserva de vagas para cotas em concursos públicos para 30%, sendo 25% para pessoas negras (pretas e pardas), 3% para pessoas indígenas e 2% para quilombolas. A norma também vale para a reserva de vagas dos concursos públicos e para aquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público Nacional Unificado.

Notícias relacionadas:

Cotistas

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a iniciativa "fortalece a diversidade nos quadros da administração pública e promove uma seleção mais equitativa, com representatividade social e territorial."

No chamado Enem dos Concursos, as candidaturas de pessoas autodeclaradas negras somam 210.882 - o equivalente a 27,7% dos mais de 760 mil inscritos, em 4.951 municípios. Na primeira edição do CNU, o número de pessoas negras inscritas foi 20%.

O maior número de inscrições de pessoas negras foi registrado no bloco temático 9, de regulação (51.515 inscritos), seguido pelos de administração (47.609) e seguridade social (34.351).

As pessoas que optaram por concorrer às vagas reservadas a indígenas representam 0,87% do total de candidatos (6.657 inscritos no total). A maior concentração de inscrições ocorreu no bloco 9 - regulação (intermediário), com 1.567 registros.

Entre as pessoas com deficiência - que têm reserva de vagas garantida pela lei 8.112/90 - foram registradas 30.053 inscrições, 3,9% do total de inscritos. O bloco 5 (administração) concentrou o maior número de inscrições entre as PCDs (7.819). Confira os dados detalhados por grupo de vagas ofertadas no CNU 2.

Participação feminina

Com 60% de inscrições de mulheres confirmadas, a organização do concurso adotou o critério de paridade de gênero na prova discursiva para promover a ampliação da participação feminina no serviço público.

O Ministério da Gestão estabeleceu que o certame vai buscar equilibrar o percentual de mulheres classificadas para a fase 2 do CNU, das provas discursivas.

De acordo com o edital do CNU 2025, sempre que for verificado o percentual menor do que 50% em cada cargo/especialidade e em cada modalidade de concorrência de vagas, serão classificadas candidatas mulheres até que seja alcançada a equiparação do percentual de ambos os sexos, desde que estas mulheres que não tenham sido eliminadas da fase 1 (provas objetivas) por baixo desempenho.

O edital também prevê condições de atendimento especializado para candidatas gestantes e lactantes de crianças com até seis meses de idade, além de outros recursos de acessibilidade nos dias de prova, como concessão de tempo adicional de 60 minutos para a realização das provas.

CNU

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias, em 218 municípios de todo o país.

A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro. Os candidatos habilitados nesta primeira etapa e convocados para fazer as discursivas farão a segunda fase em 7 de dezembro.

Do total de vagas do CNU 2025, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário. O MGI prevê a convocação imediata dos aprovados em 2.480 vagas e outras 1.172 vagas são para preenchimento no curto prazo, após a homologação dos resultados?.