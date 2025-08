Cinema brasileiro recebe destaque em exibição de três dias ao ar livre às margens do rio Sena

O cinema brasileiro é celebrado em uma exibição de seis filmes ao ar livre em Paris, como parte da programação da Temporada Cultural do Brasil na França. A mostra começou na noite de quinta-feira (31), diante de um telão montado às margens do rio Sena, e segue até sábado (2), com curadoria da Associação Jangada, a convite da Prefeitura de Paris e do comissariado brasileiro. Todos os filmes são transmitidos com áudio original em português e legendas em francês.

Na estreia, os presentes assistiram a duas obras do diretor Jorge Furtado: o consagrado curta Ilha das Flores, de 1989 ? que figura na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos ?, e o longa Saneamento Básico, de 2007. A comédia com crítica social conta com um grande elenco, incluindo Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Paulo José e a dupla Fernanda Torres e Wagner Moura, sinônimo de sucesso no cinema nacional, atraindo o público de brasileiros e também franceses.

As cerca de 250 cadeiras dispostas pela Prefeitura de Paris lotaram tão rápido que a plateia passou a sentar no chão da calçada do rio, e alguns se arriscaram a assistir da altura da mureta à esquerda do telão para não perder o filme.

Jean-Rémy Ricordel, francês da região da Bretanha, chegou cedo para garantir seu lugar na primeira fileira e apresentar aos amigos franceses um pouco da cultura brasileira que ele tanto aprecia, incentivado pela noiva, natural da Bahia: "O Wagner Moura eu conheço, vi alguns filmes com ele como 'Tropa de Elite', que eu adorei, e minha noiva é baiana, então ela sempre me falou muito dele. Eu acho legal ver esse filme agora que ele recebeu um prêmio no Festival de Cannes e acho legal poder conhecer um pouco mais da filmografia dele", conta.

A projeção dos filmes foi estrategicamente posicionada ao lado de uma zona de mergulho no Sena, em uma área do Paris Plages ? evento tradicional do calendário de verão na capital francesa ? que este ano também homenageia o Brasil. No local, há DJ tocando música brasileira e venda de comidas típicas, criando o ambiente perfeito para uma experiência tropical.

"Esse ano é um ano especial porque tem uma grande parceira cultural entre a França e o Brasil, e muitos eventos estão acontecendo em Paris perto do rio Sena. Então é muito legal porque eu posso compartilhar a cultura brasileira com meus amigos franceses e mostrar muitas coisas para eles como as comidas, as bebidas e até mesmo o cinema. É um grande prazer apresentar a cultura brasileira para eles. Tenho um amigo aqui que nunca provou uma coxinha ou um guaraná, então foi um momento especial", descreveu Jean-Rémy.

Filmes selecionados para uma viagem no cinema nacional

A curadoria dos filmes foi feita pela Katia Adler, diretora da Associação Jangada, que organiza festivais de cinema em Paris e na Europa há 27 anos. Para Katia, a escolha dos seis filmes, sendo três longas e três curtas exibidos em três dias, visa representar momentos diferentes do cinema nacional:

"O 'Central do Brasil' é um filme de emoção, o 'Saneamento Básico' é uma comédia e o 'Aumenta que é Rock and Roll' é uma comédia, mas com música, muita música brasileira. São três momentos do cinema brasileiro. Eu acho que é muito significativo a gente mostrar o nosso cinema no rio Sena e os curtas também", diz Katia Adler.

Quando a produtora cultural recebeu o convite para selecionar os filmes, ela não teve dúvidas: "Eu pensei imediatamente em 'Central do Brasil' porque ninguém de 20 e poucos anos viu o filme no telão. É um filme que recebeu muitos prêmios e é do Walter Salles. Então eu achei que era interessante colocar. Depois eu selecionei 'Saneamento Básico' por causa da Fernanda Torres. E o Wagner Moura que ganhou prêmio de melhor ator esse ano no Festival de Cannes", explica. "O terceiro filme é 'Aumenta que é Rock and Roll' que recebeu dois prêmios na 27?ª edição do Festival Jangada desse ano", enumera.

A estudante de Brasília, Ana Luiza Flores, de 24 anos, que vive há um ano de Paris, aprova a iniciativa da exibição de filmes a céu aberto. A jovem, que contou ter prestigiado o Festival Jangada deste ano, trouxe amigos para o evento em homenagem ao Brasil às margens do Sena.

"Eu acompanho bastante, é meu segundo cinema ao ar livre aqui em Paris e os filmes brasileiros esse ano estão sensacionais. Esse também é o meu segundo festival brasileiro de cinema aqui. Eu gosto muito desse, especificamente porque ele é ao ar livre ? dá para sentir o clima da cidade no verão ? e também por conta da qualidade dos filmes que foram selecionados. Eu vim nesse festival por conta do filme 'Saneamento Básico', que é bem renomado e foi uma descoberta que fiz recentemente do cinema brasileiro após os atores que estão nele ganharem prêmios", aponta Ana, enumerado Fernanda Torres e Wagner Moura.

A programação de cinema ao ar livre no Paris Plages pode ser encontrada no site oficial da Prefeitura de Paris.