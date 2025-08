Cepea: preço médio do leite no Brasil em junho foi de R$ 2,6474/litro

São Paulo, 1 - Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostra que o preço do leite captado em junho fechou a R$ 2,6474/litro na "média Brasil". "Agentes do mercado seguem relatando que a oferta, no momento, supera a demanda, o que tende a pressionar as cotações", destacou o Cepea em nota. O ICAP-L (Índice de Captação do Leite) subiu 3,31% de maio para junho na "média Brasil". "Esse avanço continua sendo explicado pelos maiores investimentos dos produtores na atividade", explica o centro de estudos.