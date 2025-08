Comissão vai definir calendário para ouvir Zambelli sobre perda de mandato

O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), relator do processo de perda de mandato de Carla Zambelli (PL-SP), deve se reunir na próxima semana com o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Paulo Azi (União Brasil-BA), para definir um calendário.

O que aconteceu

A defesa de Zambelli pediu para serem ouvidas 5 testemunhas e a própria deputada por videoconferência. Entre os citados para falar, estão o hacker Walter Delgatti Neto, que está preso no complexo penitenciário de Tremembé (SP), e o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Relator disse ter reunião na terça. Garcia afirmou ao UOL que vai se encontrar com Azi para definir quais testemunhas serão ouvidas e a data para isso. "O presidente deverá comunicar aos parlamentares da CCJ como se dará o calendário para ouvir as pessoas que a defesa da deputada solicitou e, quando concluir essas diligências, eu apresento o parecer na sequência", disse. Com isso, o relatório deve ser votado entre agosto e setembro.

Moraes determinou perda de mandato. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a Câmara decretar a perda do mandato de Zambelli, após a Primeira Turma condenar a deputada a dez anos de prisão, cassação do mandato e oito anos de inelegibilidade, por mandar um hacker invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Depois da votação na CCJ, a perda de mandato será analisada no plenário da Câmara. São necessários 257 votos favoráveis à cassação, ou seja, maioria absoluta dos 513 deputados. Após a decisão, a Mesa Diretora convoca o suplente para assumir o cargo.

Zambelli foi presa em Roma. A deputada estava foragida da Justiça brasileira e na lista de procurados da Interpol. Segundo o UOL apurou, ela estava em um apartamento em Roma junto com seu pai. O marido, que viajou com ela para a Itália, já havia retornado ao Brasil.

Um deputado italiano avisou sobre o paradeiro de Zambelli. Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, publicou no X que a deputada estava em um apartamento na capital da Itália e que ele havia passado essa informação à polícia. Depois ele disse ter sido alvo de ameças.

Deputada pode ser extraditada. Ela seria trazida ao Brasil, onde cumpriria a pena em regime fechado.

Zambelli é interrogada pela Justiça italiana hoje. A deputada está no presídio feminino de Rebibbia, na periferia de Roma.