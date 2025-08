Caso Zambelli: 'Justiça italiana não acobertará criminosos', diz embaixador

Do UOL, em São Paulo

O processo que envolve a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entrou numa nova fase. A corte italiana começa a decidir se aceita ou não o pedido de extradição da parlamentar feito pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, disse ao UOL que a decisão final pode levar meses.

O embaixador destacou o interesse do Estado italiano no combate à criminalidade. Segundo ele, a Justiça italiana "não se prestará a assegurar que um fugitivo da lei seja acobertado pela legislação do país".

'Foragido não se entrega em casa'

Logo após a prisão, a defesa da deputada divulgou um vídeo em que ela afirma que se entregou às autoridades. O embaixador nega a versão e diz que se trata de uma "narrativa construída, que não corresponde aos fatos".

Foi identificado o local em que ela estava escondida, um apartamento no bairro Aurélio, aqui em Roma. Esse endereço foi passado ao deputado Ângelo Bonelli, que imediatamente fez um contato com o chefe da polícia, informando que ela estaria naquele local e que poderia ser cumprido o mandato de prisão da Interpol, pendente há mais de 50 dias. Nesse momento, os investigadores da polícia foram ao local, encontraram a foragida e efetuaram a prisão.

O foragido não se entrega à polícia em casa, não houve uma movimentação ativa dela para se entregar à polícia. Isso é uma narrativa que ela constrói, mas que não corresponde aos fatos.

Rastros na movimentação

O trabalho conjunto para localizar a parlamentar envolveu, segundo o embaixador, três forças policiais: a Polícia de Estado, a de Finanças e os Carabinieri, Mosca diz que recebeu diversas informações sobre movimentações de Zambelli.

Ela se movimentou vários dias. Houve indícios de que ela pudesse ter ido ao Vêneto, onde residem parentes. Havia indícios de que ela viajou a Siena, na Toscana, na região de Nápoles.

Era um processo lento, mas, ao mesmo tempo, difícil pela dimensão da tarefa. Mas no momento em que ela se desloca, em que ela vê pessoas, em que ela interage com pessoas, que fazem vídeos... tudo isso dá à polícia material para que possa se localizar uma pessoa.

Ela cometeu o erro de passar a se expor muito. A movimentação do marido dela e do pai dela contribuíram para criar um ambiente de exposição que 'facilitou' e acabou resultando na prisão.

Decisão 'mais ou menos célere'

O embaixador do Brasil na Itália explicou que a decisão da corte italiana pode ser "mais ou menos célere". Segundo ele, os juízes costumam pedir informações como quais as garantias de cumprimento de pena nas prisões brasileiras, para saberem sobre superlotação e como é o atendimento médico.

A decisão final da corte poderá ser de acolher ou rejeitar o pedido de extradição do Brasil. Se houver rejeição, está encerrado o processo, a autoridade judiciária italiana é autônoma e independente para decidir.

Se a corte aceitar o pedido, o caso entra num outro patamar: numa dimensão política. Essa decisão será mandada ao Ministério da Justiça, na Itália, e o governo italiano decidirá se acata a decisão judicial ou se ou toma uma decisão contrária, a de impedir a extradição.

Ela terá amplo direito de defesa, seus advogados acompanharão, proverão informações necessárias, haverá a construção de uma defesa. Isso tudo faz parte do Estado democrático de Direito, faz parte do rito, e é muito importante porque dará solidez a uma decisão final da Justiça italiana.

Decisão política

Mosca não acredita que as inclinações políticas do governo de extrema direita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, devam se sobrepor às decisões dos tribunais italianos e à cooperação entre Brasil e Itália em casos de extradição. O embaixador ressalta que em 2022 e 2024 dois importantes mafiosos —Rocco Morabito e Vicenzo Pasquino— foram extraditados para o Brasil.

Essa dimensão política é importante, precisa ser considerada, mas eu não acredito que ela seja suficiente para estar acima dos interesses do Estado italiano. Os interesses de combate à criminalidade, de controle e de cooperação que tem mantido com vários países, inclusive com o Brasil.

O processo da deputada correu na Justiça durante três anos, ela foi condenada, teve amplo direito de defesa, não há porque se falar em perseguição política, o que embasaria uma narrativa em favor da condenada. O governo italiano é soberano e nós respeitaremos qualquer que seja essa decisão.

O contexto é muito favorável entre os dois países. Acredito que a Justiça italiana não se prestará a assegurar que um fugitivo da lei seja acobertado pela legislação italiana. Estou convencido de que nós, ao final, conseguiremos extraditar a deputada para que ela cumpra a pena a que foi condenada pela Justiça brasileira.

Incômodo para opinião pública italiana

Mosca relata ainda que o caso da deputada gerou constrangimentos na opinião pública e entre políticos locais. Mas, segundo ele, assim como Zambelli, há ainda mais 15 brasileiros em processo de captura ou extradição na Itália.

O primeiro grande desfavor que ela fez para si mesma foi dizer que vinha para a Itália porque era 'intocável' aqui. Isso causou um certo constrangimento, não só na opinião pública, mas, sobretudo, nas autoridades locais, que passaram a entender como sendo uma mensagem que a Itália seria refúgio.

A deputada não está recebendo de nós nenhum tipo de atenção além daquela que damos a todo foragido brasileiro na Itália. Isso é assegurar o cumprimento da lei e o cumprimento da lei exige hoje que a deputada cumpra a pena porque ela foi condenada com todo o direito de defesa dentro do devido processo legal.

'Sair do país não deve significar impunidade'

O embaixador disse ainda que a cidadania italiana não é um "garantidor de impunidade". Mosca diz ainda que o Brasil precisa começar a discutir casos de pessoas de pessoas que deixam o território nacional para "atacar as instituições brasileiras".

Não há porque se falar do uso da cidadania como um escudo para impedir a extradição. Fugir do Brasil não significa garantir impunidade ao cumprimento de uma decisão judicial.

Hoje existem mecanismos eficientes e atuais na relação Brasil-Itália que asseguram esse o cumprimento de decisões judiciais. Fugir do Brasil não dará nenhum tipo de segurança a essas pessoas, muito menos quando continuam atacando as instituições brasileiras no exterior.