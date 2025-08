Camboja indicará Donald Trump para Prêmio Nobel da Paz, diz vice-primeiro-ministro

PHNOM PENH (Reuters) - O Camboja indicará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz, disse seu vice-primeiro-ministro na sexta-feira, após a intervenção direta de Trump na interrupção do recente conflito fronteiriço do país do Sudeste Asiático com a Tailândia.

Questionado por mensagem de texto para confirmar o plano do Camboja de indicar Trump para o prêmio, Sun Chanthol respondeu: "sim".

Falando aos repórteres no início do dia, na capital, Phnom Penh, Chanthol agradeceu a Trump por trazer a paz e disse que ele merecia ser indicado para o prêmio, o prêmio internacional de mais alto nível dado a um indivíduo ou organização por ter feito o máximo para "promover a irmandade entre as nações".

O Paquistão disse em junho que indicaria Trump para o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em ajudar a resolver um conflito com a Índia, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou no mês passado que havia indicado Trump para o prêmio.

Foi um apelo de Trump na semana passada que quebrou um impasse nos esforços para acabar com os combates mais pesados entre a Tailândia e o Camboja em mais de uma década, levando a um cessar-fogo negociado na Malásia na segunda-feira, informou a Reuters.

Após o anúncio da trégua, a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt disse em um post no X que Trump fez isso acontecer.

"Deem a ele o Prêmio Nobel da Paz!", declarou ela.

Pelo menos 43 pessoas foram mortas nos intensos confrontos, que duraram cinco dias e deslocaram mais de 300.000 pessoas em ambos os lados da fronteira.

"Reconhecemos os grandes esforços dele pela paz", disse Chanthol, também principal negociador comercial do Camboja, acrescentando que seu país também estava grato por uma tarifa reduzida de 19%.

Inicialmente, Washington havia ameaçado com uma tarifa de 49%, mas mais tarde, reduziu-a para 36%, um nível que teria dizimado o setor vital de vestuário e calçados do Camboja, disse Chanthol à Reuters em uma entrevista no início da sexta-feira.

(Reportagem de Martin Petty em Bangcoc e Chantha Lach e Zaw Naing Oo em Phnom Penh)