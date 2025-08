Bolsas da Ásia fecham em baixa, após Trump anunciar tarifas globais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, emitir decreto impondo tarifas para dezenas de parceiros comerciais.

Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 3,88% em Seul, a 3.119,41 pontos, em sua maior queda diária em quatro meses, enquanto o Hang Seng caiu 1,07% em Hong Kong, a 24.507,81 pontos, o Nikkei recuou 0,66% em Tóquio, a 40.799,60 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,46% em Taiwan, a 23.434,38 pontos.

O decreto de Trump estabelece tarifas "recíprocas" de 10% a 41% a 69 parceiros comerciais. As alíquotas entram em vigor no próximo dia 7, e não mais hoje, como era a previsão inicial.

Continua pendente a extensão da trégua comercial entre EUA e China, que ainda não foi confirmada desde que altos funcionários dos governos dos dois lados se reuniram para uma nova rodada de negociações tarifárias na Suécia, no começo da semana.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.559,95 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 2.175,49 pontos, também na esteira de novos dados fracos de atividade manufatureira do país.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.662,00 pontos.

