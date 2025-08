BC da China diz que vai manter política monetária adequadamente frouxa e apoio a exportadores

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que continuará a implementar uma política monetária adequadamente frouxa no segundo semestre deste ano e que fortalecerá a implementação e a supervisão das políticas de taxas de juros.

Em um resumo de sua reunião de trabalho para o segundo semestre do ano, o Banco do Povo da China se comprometeu a garantir as necessidades de financiamento das empresas chinesas relacionadas ao comércio e a manter a flexibilidade da taxa de câmbio do iuan.