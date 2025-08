BC da China cria um novo comitê de estabilidade financeira

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China criou um comitê de estabilidade macroprudencial e financeira para ajudar a neutralizar os riscos financeiros, informou a autoridade monetária nesta sexta-feira, prometendo manter uma política acomodatícia.

Em seu resumo de trabalho do meio do ano, o Banco do Povo da China disse que se concentrará na prevenção e resolução dos principais riscos financeiros, apoiando as plataformas de financiamento dos governos locais na resolução de dívidas e gerenciando os riscos nas principais regiões e instituições de forma ordenada.

Além disso, fortalecerá ainda mais o monitoramento, a avaliação e o gerenciamento macroprudencial dos riscos, afirmou.

O banco central continuará a implementar uma política monetária "adequadamente frouxa" no segundo semestre deste ano, usará várias ferramentas de política monetária para manter a liquidez ampla e orientará as instituições financeiras a manter um crescimento razoável do crédito.

O banco central garantirá as necessidades de financiamento das empresas chinesas relacionadas ao comércio e manterá a flexibilidade da taxa de câmbio do iuan, afirmou.

A autoridade monetária também se comprometeu a impulsionar a internacionalização do iuan "de forma estável e prudente", expandir o uso do iuan no comércio, fortalecer seu papel como moeda de financiamento e otimizar as políticas para pools de moedas e listagens no exterior de empresas nacionais.

