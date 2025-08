Audição em risco: jeito moderno de ouvir música pode afetar os ouvidos

O uso frequente de fones de ouvido e a exposição a ambientes com música alta se tornaram parte da rotina de muitos jovens, mas esses hábitos cobram um preço alto.

A combinação de ruído intenso e tempo de exposição pode levar a uma perda auditiva progressiva e permanente.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o limite seguro para adultos é de 80 decibéis por até 40 horas semanais. Acima disso, os danos se acumulam.

Para se ter uma ideia: se você escuta música a 98 decibéis, o tempo seguro cai para apenas 38 minutos por semana. E muitos jovens chegam a escutar até 105 decibéis com fones de ouvido, o que ultrapassa, e muito, os limites considerados seguros.

Por que o ouvido sofre e como evitar

A exposição a ruídos altos danifica células sensoriais no ouvido interno, que não se regeneram. O resultado pode ser a perda de audição parcial ou total ao longo do tempo. E o pior: ela não dá sinais evidentes no início, e os primeiros sintomas podem ser confundidos com distração ou fadiga.

Os principais sintomas da perda auditiva incluem:

Dificuldade para entender conversas, especialmente em locais barulhentos;

Pedir que as pessoas repitam o que disseram;

Falar mais alto do que o normal;

Aumentar o volume da TV, rádio ou celular frequentemente;

Sensação de ouvido tampado (plenitude aural);

Zumbido constante nos ouvidos;

Dificuldade para distinguir sons agudos ou graves;

Incômodo com sons que antes eram toleráveis (hiperacusia).

Com o tempo, a perda auditiva pode gerar isolamento social, dificuldade de aprendizagem, alterações de humor e até mesmo depressão, especialmente entre idosos e crianças.

Estudos já mediram o tamanho do problema.

Uma pesquisa de 2022 publicada na revista científica BMJ Global Health indicou que mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens ao redor do mundo podem sofrer perda auditiva permanente por exposição excessiva ao ruído.

A análise de dados de mais de 19 mil pessoas de 20 países mostrou que 48% dos participantes frequentavam locais barulhentos, como baladas e shows, e 24% usavam fones de ouvido em volumes elevados por tempo prolongado.

Mudanças que protegem a audição

Diante do cenário preocupante, especialistas e instituições como a OMS reforçam a urgência de criar políticas públicas, ações educativas e mudanças na forma como ouvimos música. A boa notícia é que a prevenção é totalmente possível.

Reduza o volume dos dispositivos de áudio; idealmente, mantenha abaixo de 60% da capacidade máxima;

Use fones com cancelamento de ruído, que permitem ouvir melhor sem precisar aumentar o volume;

Evite exposição prolongada a locais barulhentos ou use protetores auriculares nesses ambientes;

Faça pausas regulares para descanso auditivo, inclusive em festas ou eventos;

Realize check-ups auditivos periódicos, principalmente se notar algum dos sintomas citados;

Para os eventos e locais com som ao vivo, a OMS recomenda:

Limite máximo de som em 100 decibéis;

Monitoramento contínuo do nível sonoro;

Áreas de descanso auditivo (zonas de silêncio);

Distribuição de protetores auriculares ao público;

Educação dos trabalhadores do local sobre saúde auditiva.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/11/2022 e 06/02/2025