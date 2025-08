Atividade industrial da China encolhe em julho sob peso de exportações, mostra PMI da S&P

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China deteriorou-se em julho, uma vez que o abrandamento do crescimento de novos negócios levou os fabricantes a reduzir a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta sexta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de indústria da China da S&P Global caiu para 49,5 em julho, de 50,4 em junho, e contra expectativa de 50,4 em uma pesquisa da Reuters. A marca de 50 separa crescimento de contração.

A leitura, combinada com a pesquisa oficial de quinta-feira, é um mau presságio para a dinâmica de crescimento no início do terceiro trimestre, após uma expansão robusta na primeira metade do ano.

Em meio a uma trégua comercial com Washington, economistas afirmam que o apoio da antecipação das exportações antes das tarifas mais altas dos Estados Unidos pode desaparecer no restante do ano.

De acordo com a pesquisa da S&P Global, os novos pedidos de exportação contrairiam pelo quarto mês consecutivo e em um ritmo mais rápido do que em junho.

Depois de aumentar em junho, a produção industrial diminuiu em julho. As empresas procuraram utilizar seus estoques atuais para atender aos pedidos, o que contribuiu para uma segunda queda mensal consecutiva nos estoques de pós-produção.

A queda na produção, juntamente com uma carteira de pedidos em atraso estável, levou os proprietários de fábricas a reduzir seu quadro de funcionários em julho. As empresas também disseram que as preocupações com os custos sustentaram as decisões de redução de pessoal.

Entretanto, a confiança das empresas melhorou no início do segundo semestre de 2025, mas ainda estava abaixo da média para as séries. Os fabricantes esperam que condições econômicas melhores e esforços promocionais estimulem as vendas no próximo ano.

A partir de julho, a Caixin deixou de patrocinar o PMI da S&P Global para a China.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)