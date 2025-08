STF forma maioria para condenar homem que sentou na 'cadeira do Xandão'

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para condenar Fábio Alexandre de Oliveira, homem filmado sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Alexandre de Moraes votou pela condenação do réu a 17 anos de prisão. Além da reclusão, o ministro defendeu que Oliveira seja obrigado a ressarcir os danos materiais e danos morais coletivos decorrentes dos crimes de 8 de janeiro de 2023.

Oliveira é acusado por crimes de danos ao patrimônio público e à ordem democrática. Entre eles: tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Réu foi filmado sentado em cadeira do ministro durante invasão ao prédio do STF. Para Moraes, a conduta foi intencional e engajada no movimento golpista. Em seu voto, destacou que o réu agiu com adesão voluntária ao propósito criminoso de ruptura constitucional.

Oliveira, que é mecânico, aparece em vídeos sentado na cadeira do ministro gritando frases ofensivas. Algumas delas são: "Cadeira do Xandão aqui, ó! Aqui ó, vagabundo! Aqui é o povo que manda!". A defesa diz que o acusado somente exerceu seu direito constitucional de manifestação e que não há provas de materialidade e autoria dos crimes imputados.

Advogado questionou competência do STF para julgar caso e alegou cerceamento de defesa. No mérito, afirmou não haver provas de materialidade e autoria dos crimes imputados, alegando que o réu não participou da invasão ou depredação dos prédios públicos.

Acusação sustenta que imagem e objetos utilizados no vídeo provam premeditação. Oliveira usava luvas e máscara contra gases, o que, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), indicava intenção de dificultar identificação e confrontar a segurança.

Julgamento está no ambiente virtual da Primeira Turma do STF. Moraes foi o primeiro a votar, sendo acompanhado por Flávio Dino. Luiz Fux e Cármen Lúcia têm até 5 de agosto para apresentar seus posicionamentos.

Zanin concordou com a condenação, mas divergiu de Moraes na pena. O ministro que atuou como advogado de Lula nos processos relacionados à Operação Lava Jato sugeriu que a pena fosse de cinco anos de reclusão, já que Fábio Alexandre não tem antecedentes penais e apresenta "boa conduta".