Calendário do Bolsa Família: veja todas as datas de pagamento em agosto

Os depósitos do Bolsa Família referentes a agosto já têm data definida para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos segue o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários (veja as datas abaixo).

As liberações ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, em ordem escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que todos os valores sejam pagos antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de pagamento em agosto, conforme o NIS

Final 1: 18 de agosto

Final 2: 19 de agosto

Final 3: 20 de agosto

Final 4: 21 de agosto

Final 5: 22 de agosto

Final 6: 25 de agosto

Final 7: 26 de agosto

Final 8: 27 de agosto

Final 9: 28 de agosto

Final 0: 29 de agosto

Calendário anual de repasses

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de repasses incluídos no Bolsa Família

O programa é formado por diferentes parcelas, conforme o perfil de cada família cadastrada:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir no mínimo R$ 600 por grupo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 extras por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses — com início dos pagamentos previsto para setembro.

Regras para permanecer no programa

Para continuar recebendo os valores, é necessário cumprir condições nas áreas de saúde e educação. Entre as exigências estão:

Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Realizar o acompanhamento pré-natal em caso de gestação;

Monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter a vacinação em dia, conforme o cronograma do Ministério da Saúde.

Importante: O não cumprimento dessas condições, como falta de matrícula escolar ou atraso nas vacinas, pode resultar na suspensão temporária do benefício. É fundamental acompanhar essas exigências e manter tudo regularizado para evitar bloqueios nos pagamentos.