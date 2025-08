Agibank capta R$4 bi em debêntures para expandir crédito

(Reuters) - O Agibank disse nesta sexta-feira que levantou R$4 bilhões por meio de uma emissão de debêntures para expandir sua carteira de crédito em um momento de juros do país no patamar mais alto desde meados de 2006.

O banco afirmou que o valor também será usado para diversificar passivos e fontes de captação da instituição.

A operação foi realizada em trinta e sete séries, e as debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo banco, informou. O vencimento ocorrerá em 74 meses e a remuneração é de CDI mais 1% ao ano, com pagamento de juros e principal ao final de cada série.

O Agibank teve lucro líquido de R$350,5 milhões no primeiro trimestre, com retorno sobre patrimônio médio (ROAE na sigla em inglês) de 45,2% e crescimento anual de 52,4% na carteira de crédito, alcançando R$27 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias no período foi de 2,9%.

O banco afirma ter mais de 5 milhões de clientes ativos e mais de 1.000 pontos de atendimento no país.

(Por Michael Susin em Barcelona, edição Alberto Alerigi Jr.)