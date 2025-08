Ações europeias registram maior queda diária desde abril após aumento de tarifas dos EUA

Por Twesha Dikshit e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram sua maior queda diária em mais de três meses nesta sexta-feira, no final de uma semana movimentada, com investidores lidando com as repercussões de novas tarifas dos Estados Unidos sobre dezenas de países, incluindo uma de 39% sobre a Suíça.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa de 1,89%, a 535,79 pontos, e marcou sua maior queda em uma semana desde o início de abril, quando Trump anunciou suas tarifas sobre economias mundiais.

Investidores evitaram ações mais arriscadas em todo o mundo, conforme Trump continuou sua ofensiva tarifária, anunciando taxas pesadas sobre produtos de dezenas de parceiros comerciais, incluindo Canadá, Brasil, Índia e Taiwan, com os países não listados sujeitos a uma taxa base de 10% antes do prazo final do acordo comercial nesta sexta-feira.

As ações do setor de saúde perderam 1% depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou cartas aos líderes de 17 grandes empresas farmacêuticas, incluindo a Novo Nordisk e a Sanofi, descrevendo como elas deveriam reduzir os preços dos medicamentos prescritos nos EUA.

O setor já foi afetado esta semana pelo alerta de lucros da Novo Nordisk. A fabricante de Wegovy, listada na Dinamarca, recuou 1,8% e marcou sua maior queda semanal já registrada.

"Vimos durante a semana que empresas como a Novo Nordisk tinham problemas diferentes. A indústria farmacêutica europeia está muito próxima de seu ponto mais baixo e é por isso que não reagiu à incerteza em relação às tarifas e à política", disse Anthi Tsouvali, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

"A Europa é um mercado de exportação... se observarmos o aumento das tarifas em todo o mundo e o comércio sendo subjugado, isso terá um impacto sobre as empresas europeias, independentemente disso."

O índice de volatilidade STOXX saltou 4,25 pontos, atingindo seu ponto mais alto em mais de um mês.

O setor de bancos, que havia avançado mais cedo nesta semana, caiu 3,4% e foi o setor de pior desempenho, registrando sua maior queda em um dia desde o início de abril.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,70%, a 9.068,58 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 2,66%, a 23.425,97 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 2,91%, a 7.546,16 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 2,55%, a 39.942,82 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,88%, a 14.126,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,10%, a 7.626,71 pontos.