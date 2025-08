Ação da Marcopolo dispara quase 8% após resultado do 2º tri acima do esperado

(Reuters) - As ações da Marcopolo dispararam quase 8% nesta sexta-feira, após performance acima do esperado no segundo trimestre, segundo analistas, com crescimento de quase 30% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado e otimismo frente ao segundo semestre.

Por volta de 11h40, os papéis subiam 5,6% a R$8,72. No melhor momento, mais cedo, chegaram a R$8,92 (+7,99), registrando uma máxima intradia desde o final de novembro de 2024.

Conforme o balanço divulgado na quinta-feira, após o fechamento do mercado, o lucro líquido do trimestre foi de R$321,1 milhões, ante R$250,9 milhões no segundo trimestre de 2024.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$398,3 milhões no mesmo período, alta de 4,2% ano a ano, enquanto a margem nessa linha caiu a 17,3%, de 19,5% um ano antes.

A receita líquida da maior fabricante de carrocerias de ônibus da América Latina somou R$2,3 bilhões no trimestre, com 57% da receita proveniente do mercado interno, 32,2% oriunda de operações internacionais e 10,8% de exportações a partir do Brasil.

Segundo a empresa, o mercado doméstico enfrenta um ambiente de desincentivo à renovação de frotas devido ao alto custo de financiamento para a aquisição de ônibus.

Durante a apresentação de resultados nesta sexta-feira, o presidente-executivo da companhia, André Armaganijan, disse que clientes estão renovando somente o que realmente necessitam devido aos altos custos de financiamento.

Como alternativa, a empresa está focando em melhorias nas instalações e desenvolvimento de produtos, especialmente elétricos, e buscando novas oportunidades de mercado através das exportações, como é o caso do mercado europeu.

O CEO citou um cenário global de maior investimento ao transporte público para desenvolvimento de infraestrutura das cidades e de redução de poluição em um cenário onde existem cada vez menos concorrentes no mercado global.

"Para a Marcopolo esse cenário global é positivo", afirmou.

SEGUNDO SEMESTRE

A empresa também espera sinergias relacionadas à sazonalidade positiva em todos os mercados a partir do segundo semestre, com uma distribuição de vendas mais concentrada em produtos de maior valor agregado.

Segundo analistas da BTG Pactual, a performance da Marcopolo veio acima do esperado, com forte geração de receita líquida por conta do mercado exterior, enquanto os comentários sobre o segundo semestre dão confiança de entrega de resultados sólidos.

"A Marcopolo relatou uma carteira de pedidos saudável, especialmente para modelos premium", afirmaram Lucas Marquiori e equipe em relatório a clientes. "Nos ônibus urbanos, os volumes cresceram modestamente, sugerindo uma recuperação gradual, apesar da proibição de unidades a diesel em São Paulo."

(Por Michael Susin e Patricia Vilas Boas)