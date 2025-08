ABPA defende pragmatismo na negociação sobre tarifas para carnes, ovos e peixes

São Paulo, 1 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) defende a continuidade das negociações com os Estados Unidos para evitar o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros exportados ao país norte-americano. A entidade afirmou, em nota, esperar que o "pragmatismo permaneça" nas tratativas conduzidas pelo governo federal. De janeiro a julho, o Brasil embarcou 14,9 mil toneladas de carne suína, 15,2 mil toneladas de ovos e 6,6 mil toneladas de tilápia para o mercado norte-americano, o que resultou em mais de US$ 90 milhões em receita."As relações entre Brasil e Estados Unidos sempre foram pautadas pela diplomacia, em linha com os propósitos de duas nações voltadas para o desenvolvimento e o comércio próspero", disse a ABPA, destacando a importância do diálogo contínuo entre os países.Segundo a entidade, os produtores brasileiros "esperam e acreditam no total empenho do governo brasileiro pela continuidade das negociações" visando preservar o acesso ao mercado norte-americano, considerado estratégico para o setor.