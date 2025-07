Wall Street avança e Microsoft entra no clube dos US$4 trilhões após balanço

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novas máximas recordes nesta quinta-feira, com o balanço da Microsoft impulsionando a gigante da tecnologia a ultrapassar a marca de US$4 trilhões e alimentando a confiança dos investidores nos grandes investimentos das Big Techs em inteligência artificial.

A Microsoft tornou-se a segunda empresa de capital aberto, depois da Nvidia, a ultrapassar US$4 trilhões em valor de mercado após seu balanço.

A Meta também subia 12,1%, atingindo uma máxima histórica, depois que a gigante da mídia social previu uma receita para o terceiro trimestre bem acima das estimativas, graças ao impulso da IA a seu negócio de publicidade.

A Nvidia ganhava mais de 1%.

O índice de tecnologia e o índice de serviços de comunicação do S&P atingiram máximas recordes, com alta de 1,2% e mais de 3%, respectivamente.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,20%, para 44.550,01 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,71%, a 6.408,08 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,16%, para 21.374,76 pontos.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que a inflação dos EUA medida pelo índice PCE acelerou em junho, uma vez que as tarifas sobre as importações começaram a elevar o custo de alguns produtos, corroborando as expectativas dos economistas de que as pressões sobre os preços aumentarão no segundo semestre do ano.

"O PCE desta quinta-feira foi mais forte do que o esperado e joga água fria na ideia de um corte na taxa de juros no outono, já que está claro que juros mais baixos não se justificam neste momento", disse Clark Bellin, presidente e diretor de investimentos da Bellwether Wealth.

"A inflação continua estável e justifica a decisão do Fed de deixar a taxa de juros inalterada na reunião de quarta-feira."

Separadamente, os pedidos semanais de auxílio-desemprego aumentaram marginalmente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permanece estável.

As atenções agora se voltam para o relatório de emprego fora do setor agrícola de sexta-feira e para o prazo iminente das tarifas, com o presidente Donald Trump se recusando a estender as negociações comerciais com os parceiros mais atrasados.

(Reportagem de Nikhil Sharma e Pranav Kashyap em Bengaluru)